La mejor orquesta de España también actuará en Castilla-La Mancha en septiembre: dos pueblos confirmados

La Orquesta Panorama, considerada por muchos como la mejor de toda España, vuelve a Castilla-La Mancha. El grupo gallego inicia una etapa de fin del verano con hasta cuatro actuaciones en la comunidad autónoma.

Este sábado 30 de agosto será el primero de los tres conciertos consecutivos que la orquesta ofrecerá en la comunidad autónoma. Será en Daimiel (Ciudad Real), mientras que el domingo 31 de agosto actuarán en Illescas (Toledo).

Asimismo, el primer concierto del mes de septiembre tendrá lugar en Las Pedroñeras (Cuenca). No será la última oportunidad de ver al grupo en la región, ya que el día 7 de septiembre estará en Alovera (Guadalajara).

33 artistas

Bajo un elenco de 33 artistas -entre músicos, cantantes y bailarines-acróbatas-, Panorama ofrece un espectáculo mágico con un variado repertorio de canciones clásicas y de éxitos del momento.

El grupo actúa sobre su propio camión-escenario, que tiene 30 metros de boca, 14 metros de fondo y otros 14 metros de altura. Un gran espectáculo audiovisual que hace las delicias del público allá donde van.