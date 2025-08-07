Encierro por el campo, cena solidaria y música: así serán las fiestas patronales en Yebes (Guadalajara)
Se celebrarán del 16 al 24 de agosto en honor a San Bartolomé.
El municipio de Yebes (Guadalajara) ya calienta motores para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé, que este año se celebrarán del 16 al 24 de agosto.
Serán nueve jornadas consecutivas marcadas por la devoción, la música en directo y una programación con gran protagonismo del mundo del toro. Carretones, suelta de vaquillas y de reses, una bueyada infantil o el esperado encierro por el campo forman parte de un cartel festivo pensado para todos los públicos.
Tampoco faltarán las actividades deportivas, culturales y gastronómicas, organizadas en colaboración con las peñas locales y con el respaldo de diversos patrocinadores.
Las fiestas arrancarán el sábado 16 de agosto con la tradicional Tirada al Plato, una Gymkana, el Torneo de Mus y la Legua Popular. El domingo 17 será el turno de la exhibición de rapaces, talleres infantiles, el concurso de tortillas y croquetas, el Torneo de Pádel mixto y la inauguración de una exposición de pintura y fotografía.
La semana grande de Yebes continuará con concursos de dibujo infantil, campeonatos de Chinchón y sesiones de Karaoke en las pistas polideportivas. Tampoco faltarán el Día de la Bicicleta, la elección del Rey y la Reina infantiles, el concurso de disfraces o la esperada exhibición de sevillanas a cargo del grupo "Al Compás de Yebes", con entrada gratuita.
Fin de semana
A partir del jueves 21 de agosto comienzan los cuatro días más intensos. Esa misma jornada, juegos infantiles y un concurso de paellas precederán al pregón de fiestas, el pasacalles, la primera actuación musical y una peculiar "Disco-Vaca", con suelta de vaquillas animada por la disco móvil "Insomnio".
El viernes 22, entre las 18:00 y las 21:00 horas, tendrá lugar la suelta de reses, y por la noche se celebrará la actuación de la orquesta "Tierra" y la disco móvil "Infinity".
El sábado 23 llegará uno de los momentos más esperados: el encierro por el campo. Y el domingo 24, la localidad rendirá homenaje a su patrón con la misa y la procesión, acompañadas por la charanga “Iplacea”.
Música y Cena Solidaria
En el apartado musical, el grupo "Entreduendes" actuará el miércoles 21 a las 22:30 horas, la orquesta "Tierra" repetirá el viernes 22, y el sábado 23 será el turno del grupo "Energy", justo después de la Cena Popular Solidaria.
Los tickets de esta cena podrán adquirirse por un euro en el Ayuntamiento de Yebes y en el Edificio Multiusos de Valdeluz a partir del 10 de agosto.
Desde el Consistorio han animado a todos los vecinos y visitantes a participar en unas fiestas que "no solo sirven para honrar al patrón, sino también para ofrecer a todos los visitantes una muestra de la hospitalidad y el carácter festivo del municipio".