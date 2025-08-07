Encierro por el campo, cena solidaria y música: así serán las fiestas patronales en Yebes (Guadalajara)

El municipio de Yebes (Guadalajara) ya calienta motores para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé, que este año se celebrarán del 16 al 24 de agosto.

Serán nueve jornadas consecutivas marcadas por la devoción, la música en directo y una programación con gran protagonismo del mundo del toro. Carretones, suelta de vaquillas y de reses, una bueyada infantil o el esperado encierro por el campo forman parte de un cartel festivo pensado para todos los públicos.

Tampoco faltarán las actividades deportivas, culturales y gastronómicas, organizadas en colaboración con las peñas locales y con el respaldo de diversos patrocinadores.

Programa completo de las fiestas de Yebes.

Las fiestas arrancarán el sábado 16 de agosto con la tradicional Tirada al Plato, una Gymkana, el Torneo de Mus y la Legua Popular. El domingo 17 será el turno de la exhibición de rapaces, talleres infantiles, el concurso de tortillas y croquetas, el Torneo de Pádel mixto y la inauguración de una exposición de pintura y fotografía.

La semana grande de Yebes continuará con concursos de dibujo infantil, campeonatos de Chinchón y sesiones de Karaoke en las pistas polideportivas. Tampoco faltarán el Día de la Bicicleta, la elección del Rey y la Reina infantiles, el concurso de disfraces o la esperada exhibición de sevillanas a cargo del grupo "Al Compás de Yebes", con entrada gratuita.

Fin de semana

A partir del jueves 21 de agosto comienzan los cuatro días más intensos. Esa misma jornada, juegos infantiles y un concurso de paellas precederán al pregón de fiestas, el pasacalles, la primera actuación musical y una peculiar "Disco-Vaca", con suelta de vaquillas animada por la disco móvil "Insomnio".

Cartel taurino de las fiestas de Yebes.

El viernes 22, entre las 18:00 y las 21:00 horas, tendrá lugar la suelta de reses, y por la noche se celebrará la actuación de la orquesta "Tierra" y la disco móvil "Infinity".

El sábado 23 llegará uno de los momentos más esperados: el encierro por el campo. Y el domingo 24, la localidad rendirá homenaje a su patrón con la misa y la procesión, acompañadas por la charanga “Iplacea”.

Música y Cena Solidaria

En el apartado musical, el grupo "Entreduendes" actuará el miércoles 21 a las 22:30 horas, la orquesta "Tierra" repetirá el viernes 22, y el sábado 23 será el turno del grupo "Energy", justo después de la Cena Popular Solidaria.

Los tickets de esta cena podrán adquirirse por un euro en el Ayuntamiento de Yebes y en el Edificio Multiusos de Valdeluz a partir del 10 de agosto.

Desde el Consistorio han animado a todos los vecinos y visitantes a participar en unas fiestas que "no solo sirven para honrar al patrón, sino también para ofrecer a todos los visitantes una muestra de la hospitalidad y el carácter festivo del municipio".