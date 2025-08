El negocio de verano de Vanesa, dueña de una piscina en alquiler por horas: "Todos han sido muy respetuosos"

En plena ola de calor, cada vez más personas buscan formas diferentes de refrescarse lejos de las aglomeraciones. Y la nueva tendencia del verano no pasa por los parques acuáticos ni las piscinas municipales, sino por que la moda es el alquiler de piscinas privadas por horas en casas particulares.

Actualmente existen plataformas que ofrecen a cualquier persona la posibilidad de reservar una piscina cercana para disfrutarla durante unas horas, de forma privada, segura y cómoda. Se trata de una solución perfecta para quienes no tienen piscina propia, pero también para quienes valoran la intimidad y desean evitar multitudes.

Una de las anfitrionas que ya ha apostado por esta modalidad es Vanesa Sánchez, vecina de la localidad de Mora (Toledo), quien decidió alquilar la piscina de su vivienda habitual por primera vez este verano. Según explica, fue una decisión tanto práctica como económica.

"Trabajo muchas tardes en verano, y me daba pena que la piscina estuviera cerrada. He invertido mucho dinero en ella, y pensé: ¿por qué no alquilarla cuando no la estoy usando?", cuenta. "Un día vi una publicidad de esta plataforma, me informé, y la verdad es que es muy sencillo. Solo tienes que subir fotos, indicar los horarios y el precio, y empezar a recibir reservas".

Desde que comenzó, Vanesa asegura que la experiencia ha sido muy positiva. "La gente es muy respetuosa. No suelo estar en casa cuando vienen, porque el acceso a la piscina es independiente, por una calle paralela". Ellos entran, disfrutan y me avisan cuando se van. Incluso me mandan vídeos para que vea cómo han dejado todo".

Entre sus visitantes ha habido familias, parejas e incluso personas que, por motivos culturales necesitan un espacio privado. "Vinieron unas chicas musulmanas y me dijeron que hay piscinas públicas donde no se pueden bañar o no se sienten cómodas, por eso alquilaron la mía", relata. "Querían un sitio íntimo donde poder bañarse tranquilas, sin miradas. Me pareció muy bonito poder ofrecerles eso".

Aunque reconoce que también ha recibido algún grupo de jóvenes, Vanesa subraya que su piscina no se ha utilizado para fiestas ni celebraciones. "En mi caso, todo ha sido muy tranquilo. Familias que vienen con niños, parejas que quieren estar solos... Todos han sido muy respetuosos. Hasta ahora no he tenido ni una mala experiencia".

La dinámica es muy simple. Desde la web de la plataforma donde Vanesa está registrada, el usuario puede buscar piscinas disponibles en su zona introduciendo su localidad o provincia. Cada ficha de piscina muestra fotos, características del espacio (sombras, mobiliario, acceso al baño, etc.), precio por hora y número máximo de personas permitidas.

Una vez elegida la piscina, se selecciona la fecha y el tramo horario, la mayoría de las piscinas se alquilan en franjas de 2 y 5 horas, y se reserva directamente desde la web. Existen distintos métodos de pago, y la comunicación con el anfitrión es directa, sencilla y clara.

Los precios varían en función del tipo de piscina, la ubicación y los servicios incluidos, pero en general oscilan entre 20 y 25 euros por hora. En la mayoría de los casos, los anfitriones exigen un mínimo de horas por reserva. Algunas piscinas incluso incluyen extras, como nevera, zona de barbacoa, utensilios de cocina, etc.

En un contexto en el que cada vez se valora más la privacidad y la flexibilidad, el alquiler de piscinas por horas se consolida como alternativa accesible y adaptable a todo tipo de necesidades. Y lo mejor: no hace falta tener una casa de lujo. Con solo unos clics, cualquier persona puede encontrar un oasis a pocos kilómetros de casa.