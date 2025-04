El último famoso de la televisión que ha salido boquiabierto de Puy du Fou: "Te toca el corazón"

Puy du Fou se ha convertido en uno de los lugares más impresionantes que rinden culto a la historia, permitiendo a la visitante formar parte de algunos de los capítulos más importantes que cuentan los libros. Cada vez son más los que visitan el parque ubicado en Toledo y salen con ganas de repetir al vivir la experiencia.

Uno de los últimos famosos del mundo del cine y la televisión que ha quedado boquiabierto con la visita ha sido el actor Antonio Pagudo, una de las caras más reconocidas de la serie de Telecinco 'La que se avecina', donde durante once temporadas interpretó a Javier Maroto.

"La gente alucina con lo que está pasando y aquí me he quedado yo. Es de una magnitud que no me esperaba para nada. No lo vas a ver en ninguna parte del mundo, porque es magnífico y espectacular. Te toca el corazón", ha asegurado.

Con esta visita, Antonio Pagudo se une a una larga lista de famosos que han pasado por Puy du Fou. Algunos de ellos son Risto Mejide, Tamara Gorro, Gloria Camila Ortega, Roberto Leal, Carlos Baute, Lorenzo Caprile o Vanesa Romero.

Nuevo y "emocionante" espectáculo

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, Puy du Fou España dio el pistoletazo de salida a su nueva temporada el pasado 8 de marzo, con la presentación oficial del nuevo espectáculo 'El Tambor de la Libertad'.

Se trata de un "emocionante" espectáculo que transporta al público a los años de la Guerra de la Independencia, narrando la heroica historia de un joven tamborilero cuyo coraje y determinación se convirtieron en símbolo de la lucha por la libertad.

Con una escenografía espectacular, como es habitual en Puy du Fou, una banda sonora épica y una puesta en escena envolvente, esta producción promete ser una de las grandes novedades de la temporada.