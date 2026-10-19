La mejor tarta de queso manchego 2026 se elabora en un restaurante toledano con más de 50 años de historia

La tarta de queso se ha convertido en un fijo en todas las cartas de postres de la hostelería española. Dentro de este fenómeno, la variante elaborada con queso manchego gana cada vez más fuerza y adeptos. En el restaurante Granero de Quintanar de la Orden (Toledo) se puede degustar la mejor tarta de queso manchego 2026.

La receta presentada por José Antonio Pintado Mota, uno de los propietarios, y Nicoleta Ionela Gherghe, responsable de pastelería del establecimiento toledano, se ha alzado con el primer premio en el VI Concurso Nacional de Tarta de Queso Manchego D.O.P. celebrado este lunes en Cuenca con motivo del VIII Congreso Culinaria Castilla-La Mancha.

¿Cómo es la mejor tarta de queso manchego 2026?

Tarta de queso manchego del restaurante Granero. Redes

La propuesta de Granero destaca por su combinación de dos quesos: un semicurado de García Vaquero y un manchego curado con D.O.P de Barrajón. Además, la tarta incluye una base crujiente de almendra tostada, un toque de miel y trufa fresca.

Lejos de ser una creación exclusiva para el concurso, esta premiada tarta se puede degustar en su local con más de 50 años de historia y tiene un precio de siete euros. Los actuales gerentes del restaurante, los hermanos Alfonso y José Antonio Pintado Mota, representan la tercera generación de este negocio familiar.

Interior del restaurante Granero de Quintanar de la Orden (Toledo). Thefork.es

Considerado una joya gastronómica y embajador de Raíz Culinaria, el restaurante Granero se ha ganado una distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin y presencia en la Guía Repsol gracias a una cocina que mezcla la tradición manchega con técnicas creativas y productos de mercado.

El perfecto equilibrio de su tarta de queso conquistó al jurado conformado por profesionales de prestigio como Jesús Iván Anaya, Antonio José González, Carlos Gumiel y Adrián Romanillos. En el certamen han competido seis finalistas procedentes de distintos puntos de la región: