La feria gastronómica ideal para probar aceites de oliva: más de 30 expositores que ofrecen catas de su "oro líquido"

Castilla-La Mancha es la segunda mayor productora de aceite de oliva en España, solo por detrás de Andalucía. Para homenajear al "oro líquido" castellanomanchego, el municipio de Ontur celebra la IV Feria del Aceite de Oliva del 17 al 19 de octubre.

Este evento gastronómico, impulsado por el Ayuntamiento junto con la Diputación Provincial de Albacete, convierte las plazas Alcalde Joaquín Ortí Martínez y Felipe Molina Rodríguez en un mercado artesanal donde los más de 30 expositores venden productos típicos y ofrecen catas guiadas de aceite de oliva virgen extra.

Al estar integrado Ontur en la Ruta del Vino, el municipio marida durante este fin de semana su "oro líquido" con los caldos de la DOP Jumilla. El programa se completa con música en directo, folclore, teatro, visitas guiadas y múltiples actividades infantiles.

Feria del Aceite de Ontur. Facebook

Los asistentes pueden adquirir sus pases por siete euros previa reserva telefónica en el Ayuntamiento de Ontur debido a que las plazas son limitadas. La jornada técnica "El Olivar es Futuro" será el pistoletazo de salida el viernes 17 por la mañana.

La jornada se completará con la entrega del galardón "La Oliva de Oro" y la exposición "La Feria del Aceite". A primera hora del sábado comenzará la visita guiada "Ruta de los alimentos con tradición" y posteriormente abrirá el mercado de artesanía y agroalimentario extendido en la plaza Alcalde Joaquín Ortí Martínez.

Cartel de la feria. Ayuntamiento

A mediodía se celebrará la inauguración oficial de la feria y por la tarde, el Dj José López y la orquesta "Cuarto Nivel" harán mover las caderas a los presentes mientras disfrutan de una degustación de paloma.

El domingo a las 11:00 horas se impartirá la cata de aceites locales con plazas limitadas en el salón polivalente municipal, mientras las calles Mayor y Florida acogen la concentración y exhibición de vehículos históricos de la asociación albaceteña del Seat 600.

La Hora del Vermut, los castillos hinchables gratuitos en la plaza Felipe Molina y la obra de teatro familiar "Todas las Flores" culminarán esta IV Feria del Aceite de Oliva antes del cierre oficial fijado para las 18:00 horas.