Pisto con magro gratis este 4 de octubre: 1.800 raciones se repartirán en esta cita gastronómica de Ciudad Real
La organización entregará una papeleta a cada asistente que también servirá para participar en un sorteo.
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El pisto es un emblema de la cocina de Castilla-La Mancha. Por ello, Manzanares (Ciudad Real) despedirá sus XIII Jornadas Histórico-Turísticas 'Manzanares Medieval' este domingo 4 de octubre repartiendo más de 1.800 raciones de pisto con magro totalmente gratis en el parque Julián Gómez-Cambronero conocido como "Parterre del Río".
Durante todo el fin de semana, esta localidad de la Mancha revive su pasado con mercados, pasacalles, exposiciones y conciertos en directo. Las jornadas contarán también con ambientación en las tabernas de la plaza de la Constitución y animación continua en las calles.
El viernes 2 de octubre se inaugurará el Mercado Medieval y Calatravo en el paseo Príncipe de Asturias y, por la noche, la procesión de las antorchas recorrerá el entorno del Castillo de Pilas Bonas. Justo después, se nombrarán a los nuevos miembros de la Encomienda —la antigua división gestionada por la Orden de Calatrava.
La actividad continuará el sábado en la plaza de toros con las tradicionales competiciones de tiro con arco y destrezas a caballo. Además, el teatro de calle y el concierto celta de 'Lighthouse Keepers' completarán la jornada.
El domingo se celebrará la solemne misa medieval en la iglesia de la Asunción y a las 13:30 horas se elegirán los alcaldes medievales en la plaza de la Constitución. Una vez nombrados los regidores de los estados Hidalgo y Pechero, la comitiva oficial desfilará hacia el "Parterre del Río".
Allí, alrededor de las 14:00 horas del mediodía, dará comienzo la degustación popular del pisto con magro elaborado por el restaurante Saga. Para degustar este manjar, la organización entregará una papeleta a cada asistente que también servirá para participar en el sorteo de varios lotes de productos de la tierra.
Las danzas medievales, las representaciones teatrales y la animación final en el mercado pondrán el broche de oro a un fin de semana completo en Manzanares. Toda la información, inscripciones y el programa completo pueden consultarse en la página web oficial del Ayuntamiento.
Gracias a su excelente ubicación y conexión por carretera, a través de la autovía A-4 o mediante la A-43 se puede acceder directamente a la localidad ciudadrealeña.