Pisto con magro gratis este 4 de octubre: 1.800 raciones se repartirán en esta cita gastronómica de Ciudad Real

El pisto es un emblema de la cocina de Castilla-La Mancha. Por ello, Manzanares (Ciudad Real) despedirá sus XIII Jornadas Histórico-Turísticas 'Manzanares Medieval' este domingo 4 de octubre repartiendo más de 1.800 raciones de pisto con magro totalmente gratis en el parque Julián Gómez-Cambronero conocido como "Parterre del Río".

Durante todo el fin de semana, esta localidad de la Mancha revive su pasado con mercados, pasacalles, exposiciones y conciertos en directo. Las jornadas contarán también con ambientación en las tabernas de la plaza de la Constitución y animación continua en las calles.

El viernes 2 de octubre se inaugurará el Mercado Medieval y Calatravo en el paseo Príncipe de Asturias y, por la noche, la procesión de las antorchas recorrerá el entorno del Castillo de Pilas Bonas. Justo después, se nombrarán a los nuevos miembros de la Encomienda —la antigua división gestionada por la Orden de Calatrava.

Mazanares (Ciudad Real) revive su pasado medieval el 2,3 y 4 de octubre. Turismo CLM

La actividad continuará el sábado en la plaza de toros con las tradicionales competiciones de tiro con arco y destrezas a caballo. Además, el teatro de calle y el concierto celta de 'Lighthouse Keepers' completarán la jornada.

El domingo se celebrará la solemne misa medieval en la iglesia de la Asunción y a las 13:30 horas se elegirán los alcaldes medievales en la plaza de la Constitución. Una vez nombrados los regidores de los estados Hidalgo y Pechero, la comitiva oficial desfilará hacia el "Parterre del Río".

Reparto de pisto con magro en Manzanares. Año 2024. Ayuntamiento

Allí, alrededor de las 14:00 horas del mediodía, dará comienzo la degustación popular del pisto con magro elaborado por el restaurante Saga. Para degustar este manjar, la organización entregará una papeleta a cada asistente que también servirá para participar en el sorteo de varios lotes de productos de la tierra.

Las danzas medievales, las representaciones teatrales y la animación final en el mercado pondrán el broche de oro a un fin de semana completo en Manzanares. Toda la información, inscripciones y el programa completo pueden consultarse en la página web oficial del Ayuntamiento.

Gracias a su excelente ubicación y conexión por carretera, a través de la autovía A-4 o mediante la A-43 se puede acceder directamente a la localidad ciudadrealeña.