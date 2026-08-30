La feria ideal para visitar en septiembre y comer carne de ternera a reventar: cocinan miles de kilos a la brasa

Los amantes de la buena carne en España tenemos marcado en rojo en el calendario el miércoles 2 de septiembre. Ese día, la localidad toledana de Menasalbas se convierte en la capital indiscutible del vacuno para celebrar la esperada Fiesta de la Ternera.

En esta multitudinaria cita gastronómica se cocina y reparten más de 5.000 raciones de carne. Una festividad que es un espejo del arraigo ganadero de Menasalbas.

Este municipio de apenas 3.000 habitantes ubicado en el corazón de los Montes de Toledo tiene la mayor densidad de ganado vacuno del país. A lo largo de su término municipal se registran más de 100.000 cabezas, situándolo como uno de los mayores productores cárnicos del país.

Menasalbas, una de las mayores despensas de carne de vacuno de España, se queda sin comida E.E. CLM

La historia de esta celebración se remonta a las crisis de las "vacas locas" cuando las cooperativas ganaderas locales (como Valle de Mena, Virgen de la Salud o Fuente Bartolo) decidieron unirse para demostrar la excelencia de su producto.

Año tras año, los ganaderos donan las terneras que se degustan en este acto con motivo de las fiestas patronales en honor al Cristo de la Cruz a Cuestas. Los preparativos arrancan sobre las ocho de la mañana, movilizando a decenas de cocineros y voluntarios en la plaza de España (lugar donde se da la cita).

Fiesta de la Ternera en Menasalbas (Toledo). Diputación de Toledo

En un despliegue de calderos y fogones de grandes dimensiones, los menasalbeños preparan más de 2.000 kilos de carne en dos modalidades distintas que posteriormente se reparten entre los vecinos y visitantes.

Por un lado, una caldereta de 500 kilos de ternera que se sofríe a fuego lento durante cuatro horas junto a patatas, zanahorias y unos 150 kilos de verduras. Por otro, los entrecots y solomillos de dichas terneras se cocinan a la brasa en enormes parrillas.

Más allá del atracón popular, la jornada alberga la sesión extraordinaria y en directo de la Lonja Agropecuaria de Binéfar donde los miembros de la mesa del vacuno se desplazan desde Huesca hasta el Teatro Municipal de Menasalbas.

Allí, ante la mirada de cientos de productores, mataderos y comerciantes de toda España, debaten y marcan las cotizaciones oficiales que fijarán el precio de la carne de vacuno en los mercados europeo y nacional.

Los asistentes podrán conocer una de las costumbres más arraigadas del lugar a través del concurso de "adivinar el peso del ganado a ojo". En él, ganaderos veteranos y jóvenes compiten por calcular el peso exacto de un toro, una vaca o una ternera expuesta, rememorando cómo se cerraban los antiguos tratos comerciales.