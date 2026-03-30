Uno de los mejores vinos del mundo es de Valdepeñas y la botella solo cuesta 6 euros

Los vinos de García-Carrión han logrado varios premios en la última edición de Berliner Wine Trophy, uno de los certámenes más influyentes del mundo. Un evento patrocinado por la Unión Internacional de Enólogos y la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

La empresa ha sido reconocida como la 'Mejor Bodega Española' y la 'Mejor Bodega de Espumosos', logrando 1 Gran Oro, 37 Oros y 3 Platas.

Uno de los varias medallas de oro que han conseguido algunos vinos de Castilla-La Mancha elaborados por la marca es el Pata Negra Reservado 2014 Valdepeñas. Un caldo cuyo coste es de 6 euros la botella de 750 mililitros.

Un vino complejo e intenso

Se trata de un caldo elaborado a partir de viñedos de Tempranillo de edad avanzada. La vendimia se despalilla y se encuba en depósitos de acero inoxidable a 24ºC donde se produce la fermentación de la uva respetando su integridad.

Diariamente se hacen remontados para poner en contacto la parte líquida con la sólida favoreciendo la extracción de color, aromas y taninos, importantes para poder aguantar la crianza en barrica. Tras un periodo extenso de fermentación se descuba separando el vino yema de la prensa.

Según la cata, se trata de un vino brillante de color rojo cereza, con ribete cobrizo. Su aroma es intenso, con notas de fruta negra madura, torrefactos y especias.

Pata Negra Reservado 2014 Valdepeñas. Foto: García-Carrión.

En boca es complejo e intenso, a la vez que sedoso. Combina perfectamente con asados de cordero y cochinillo, embutidos ibéricos y quesos curados.