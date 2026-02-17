Una ciudad de Castilla-La Mancha crea un calendario gastronómico: cada mes un sabor (febrero es pistacho)

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado este martes su primer 'Calendario Gastronómico 2026', una iniciativa turística donde cada mes un alimento diferente protagoniza una serie de actividades y eventos.

Bajo el lema "doce meses, doce productos, doce motivos para estar orgullosos", el proyecto pretende otorgar a la gastronomía un protagonismo clave como herramienta para la atracción turística.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha explicado en rueda de prensa que este calendario cuenta con la colaboración de la Asociación de Hostelería y Turismo, la Academia Castellano-Manchega de Gastronomía, el Mercado de Abastos, Afexpan, Montes Norte, Pan Real e Inigual, entre muchas otras entidades sociales de la ciudad.

Presentación del Calendario Gastronómico 2026 de Ciudad Real. Ayuntamiento de Ciudad Real

Febrero es el mes del pistacho. El fruto seco de moda será el elemento protagonista de las propuestas programadas como el caso del taller de cocina para niños "Cocinando con pistachos" que se celebrará este fin de semana.

También se desarrollará una visita guiada a un campo de pistachos para familias y también habrá una cata especializada de pistachos en repostería, cocina salada y maridajes.

El pan articulará todas las iniciativas del mes de marzo. El 4 y 5 se desarrollarán las segundas Jornadas de Panadería de Afexpan; el día 12 se celebrará un desayuno saludable en el Mercado de Abastos y el día 14 un Taller sobre elaboración del Pan de Cruz para niños. Habrá también catas maridadas con vinos y aceites de la tierra.

El resto de meses se articulan de la siguiente forma:

Enero : mes de la cocina del Quijote.

: mes de la cocina del Quijote. Febrero : mes del pistacho.

: mes del pistacho. Marzo : mes del pan de cruz de Ciudad Real.

: mes del pan de cruz de Ciudad Real. Abril : mes de las legumbres.

: mes de las legumbres. Mayo : mes del queso manchego.

: mes del queso manchego. Junio : mes de los productos de la huerta manchega.

: mes de los productos de la huerta manchega. Julio : mes del melón de La Mancha.

: mes del melón de La Mancha. Agosto : mes del azafrán.

: mes del azafrán. Septiembre : mes de la carne de caza.

: mes de la carne de caza. Octubre : mes del vino.

: mes del vino. Noviembre : mes del aceite de oliva virgen extra.

: mes del aceite de oliva virgen extra. Diciembre: mes del cordero manchego.

La edil ha avanzado que el calendario está abierto a seguir incorporando eventos y actividades que los distintos actores del sector vayan impulsando a lo largo del año, ya que el objetivo es situar a Ciudad Real "como un destino atractivo con personalidad propia".