El restaurante de Ciudad Real donde probar la mejor comida libanesa: "El trío de hummus está de muerte"

Si por algo destaca Ciudad Real es por su gastronomía. Sin embargo, no dejan de llegar nuevas propuestas que enriquecen la oferta de la capital provincial. El pasado mes de septiembre abrió sus puertas 'Oliva Real', un restaurante que ofrece comida libanesa.

Así lo ha dado a conocer en su Instagram la guía turística de Ciudad Real, Raquel Méndez, cuya cuenta ya siguen casi 27.000 personas, que ha indicado que el establecimiento se encuentra en la calle Alamillo Bajo, 1 de la ciudad.

El restaurante ha sido abierto por Mirwais, un joven libanés que ha decidido llevar lo mejor de la cocina de su país a Castilla-La Mancha.

La guía ciudadrealeña quedó boquiabierta con el trío de hummus de garbanzo, pimiento rojo y berenjena con el que Mirwais la recibió. "Dios mío, estaba de muerte", expresa en el vídeo que ha subido a sus redes.

Otros platos que probó y que ha recomendado fueron las patatas harra, el falafel y las croquetas de sémola, carne picada y salsa de yogur.

"Rematé la jugada con un baklava de pistacho que estaba delicioso", ha sentenciado.