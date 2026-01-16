La Diputación de Guadalajara llevará a Fitur 2026 un modelo turístico basado en "emociones únicas"

La Diputación de Guadalajara ha anunciado que promocionará un modelo turístico basado en la "vivencia de emociones únicas" en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid.

La diputada provincial delegada de Turismo, Elena Cañeque, ha presentado la campaña bajo el lema 'Guadalajara, emociones únicas', que pone el foco en las emociones y vivencias que la provincia ofrece a quienes la visitan.

"El objetivo es mostrar al mundo lo que nos hace diferentes en un mercado turístico cada vez más competitivo. Y hacer una apuesta por una forma de viajar pausada, basada en la conexión con el entorno, el respeto por el territorio y la experiencia personal del viajero", ha expresado.

Cuatro ejes

La campaña se articula en torno a cuatro ejes estratégicos que reflejan los principales atractivos de la provincia. El primero de ellos está dedicado al patrimonio y pone de relieve la riqueza histórica y arquitectónica de Guadalajara, desde el románico rural hasta castillos y ciudades medievales.

El segundo se centra en la naturaleza y destaca los entornos privilegiados de la provincia y ofrece al visitante oportunidades de reconexión y disfrute en paisajes singulares, mientras que la gastronomía es el tercer eje, que resalta la calidad y autenticidad de los productos locales como la miel, el cordero, el aceite o los vinos.

Por último, el cuarto tiene la finalidad de reflejar la riqueza cultural y social de la provincia a través de sus fiestas, costumbres y la vida en los municipios, así como proporcionar al visitante una experiencia cercana, auténtica y de pertenencia.

Otros proyectos

Asimismo, se presentarán otros proyectos estratégicos para el desarrollo turístico y cultural de la provincia como el futuro Centro de Innovación Territorial de Mondéjar, el levantamiento fotogramétrico, la reconstrucción en 3D y la obtención de planimetría de 49 castillos y fortificaciones de la provincia y el proyecto de turismo ornitológico.

Tampoco faltarán la gastronomía y los hosteleros de la provincia, que servirán 1.600 tapas en cuatro pases, que se elaborarán bajo las marcas 'DeGUsta Guadalajara' y 'Raíz Culinaria'.