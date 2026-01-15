Los cinco restaurantes de pueblos de Castilla-La Mancha que recibirán este año un Broche Gastronómico

Los restaurantes premiados en la quinta edición de los Broches Gastronómicos del Medio Rural de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha serán Los Olivos, de Molinicos (Albacete); el Gastro Palacio de la Serna, de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real); La Hospedería, de El Provencio (Cuenca); Corrinche, de Alcoroches (Guadalajara); y Salones Antonio, de Lagartera (Toledo).

Así lo ha anunciado el presidente de la Academia, José María San Román, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en un acto en el que también han desvelado las cinco "reinas magas" que se estrenan este año.

Asimismo, han detallado que la entrega de galardones se hará en el Palacio de los Duques de Medinaceli de Cogolludo (Guadalajara) el próximo 30 de enero, en un acto presidido por Emiliano García-Page.

Según San Román, los Broches Gastronómicos buscan "incentivar, dar visibilidad y reconocer a aquellos restaurantes ubicados en el medio rural que son capaces de aunar la tradición y la innovación, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y al mantenimiento de la población en los municipios".

Asimismo, ha expresado que se trata de unos logros que "se consiguen gracias al trabajo de los agricultores y ganaderos de esta tierra y a la gran calidad de los productos agroalimentarios de la región".

"Generan empleo, dinamizan la economía local y contribuyen a aumentar la población. Cada vez es más difícil elegir a los premiados y en esta ocasión han salido de entre unos 20 o 25 candidatos", ha explicado.

"Pequeños pueblos, grandes restaurantes"

Por su parte, Martínez Lizán ha valorado la importancia de estos Broches Gastronómicos, que vienen a reconocer el trabajo que se realiza desde estos "pequeños pueblos que, teniendo grandes restaurantes, ponen de manifiesto la vinculación entre la agricultura y la ganadería en cuanto a la producción primaria de alimentos que se transforman en gastronomía".

El consejero ha destacado que gracias al trabajo de estos locales se mantienen la actividad, las tradiciones y el desarrollo socioeconómico, contribuyendo a que los pueblos se sigan "manteniendo vivos".

Y ha puesto en valor la calidad de las producciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha y la "amalgama tremenda" de figuras de calidad "que pueden ofrecer una garantía de seguridad a la hora de transformarlos en gastronomía".

Reinas Cocineras

La Academia también reconocerá este año a varias Reinas Cocineras, un galardón para potenciar a esas mujeres que han trasladado el conocimiento, el cariño y el interés por quedarse en esta tierra a sus hijos

Serán premiadas en la provincia de Albacete María José Moreno y Encarna Tornero, del restaurante El Pincelín de Almansa; en la de Ciudad Real Santiaga Castro, del restaurante Don Octavio de la capital; en la de Cuenca la reconocida será Raquel Palacio, del mesón El Quijote de Mota del Cuervo; en Guadalajara será Pura Lorente, del restaurante Casa Pura, ubicado en Peralejos de las Truchas; y en Toledo será galardonada Benita Jiménez, del restaurante Dáviro, ubicado en Oropesa.

Además, la Academia de Gastronomía entregará un reconocimiento a Eurotoques España, por la "atención desinteresada" que hizo con motivo de la dana.