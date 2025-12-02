La tapa de Toledo que luchará por ser la mejor de España: un 'misterio' de ciervo macerado y cremoso de queso manchego

'Misterio de los Montes de Toledo', tapa ganadora elaborada por el restaurante Verde Esmeralda de Torrijos.

La provincia de Toledo ya tiene representante para luchar en el Campeonato Oficial de Hostelería de España-Tapas y Pinchos que se celebrará los días 26 y 27 de enero en el marco de la celebración de Madrid Fusión. La opción elegida en el 4º Campeonato Provincial de Tapas y Pinchos, organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT), ha sido 'Misterio de los Montes de Toledo', ideada por el restaurante Verde Esmeralda de Torrijos.

Se trata de unhojaldre con ciervo macerado, cebolla caramelizada al brandy, cremoso de queso manchego y reducción de su jugo.

Esta opción, con 44,88 puntos, se ha impuesto a dos opciones ideadas en Toledo capital: la 'Brandada de perdiz en escabeche y aceituna negra' (44,38 puntos) del restaurante Cuchara de Palo y el 'Alfajor' (41,88 puntos) de la Taberna el Botero

El resto de establecimientos hosteleros que han participado en este concurso y han preparado in situ sus elaboraciones en un tiempo que no podía exceder de los 30 minutos han sido Asador Palencia de Lara, La Cave Restaurante, La Fábrica de Harinas, Restaurante El Barrio y Alfileritos 24, todos ellos de la capital.

El encargado de elegir la tapa ganadora ha sido un jurado compuesto por los chefs Víctor Sánchez-Beato (Restaurante Sánchez-Beato) y Javier Chozas (Ákera); el profesor de la Escuela Gastronómica de Toledo, José María Vallejo y la profesora del IES Universidad Laboral, Amapola Cruz.

Estos cuatro profesionales han evaluado las diferentes propuestas en base a criterios como la adecuación al formato de tapa o pincho, el sabor, la textura, la creatividad, la presentación y el uso de productos representativos de la cocina toledana y castellano-manchega.

Sánchez-Beato, portavoz del jurado, ha señalado que “ha sido muy complicado elegir al ganador" como ha demostrado el hecho de que "las puntuaciones han estado muy ajustadas y la decisión final no ha sido sencilla”.

Imagen de los miembros del jurado.

De igual modo, ha destacado “la alegría que supone comprobar el nivel que han mostrado todos los participantes, con propuestas muy cuidadas y siempre enfocadas en la cocina local y regional”.

Valoraciones

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT), Tomás Palencia, ha subrayado “el extraordinario nivel técnico y creativo de los participantes, que demuestra el talento que hay en los fogones de nuestra provincia y que hace posibles campeonatos como este, capaces de representar a Toledo en Madrid Fusión y dejar el pabellón bien alto”.

Asimismo, ha destacado “el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todos los establecimientos, que cada año elevan el listón de este certamen”.

Palencia ha agradecido también el apoyo de Cervezas La Sagra, patrocinador oficial del campeonato, “por su respaldo continuado a la hostelería toledana a través de la AHT”, así como el apoyo de Coca-Cola, del resto de empresas colaboradoras y de las autoridades asistentes.

Entre ellas, ha asistido Juan Marín, concejal de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Toledo, quien ha cerrado el acto expresando su agradecimiento “a todos los participantes por su iniciativa y por apostar por la gastronomía”.