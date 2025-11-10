Ferran Adrià impartirá una lección magistral sobre su método de innovación Sapiens en el Campus de Toledo

El chef Ferran Adrià impartirá una conferencia magistral sobre su innovador modelo de negocio gastronómico en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

La antigua iglesia de San Pedro Mártir acogerá el acto, impulsado por la Cátedra de Sistemas Avanzados para Educación Digital e Inclusiva de Telefónica y la institución académica, el próximo jueves 13 de noviembre a partir de las 11:00 horas.

El sello gastronómico de Adrià destaca por el carácter transgresor que ideó en los fogones de su restaurante elBulli, en el que invertía en innovación el 20 % de lo que facturaba.

Cartel de la jornada. UCLM

Bajo el título 'Sapiens: mi receta para innovar', el chef explicará en qué consiste su forma de comprender y ordenar el conocimiento y demostrará que se trata de una metodología aplicable a diferentes sectores y modelos de negocio.

Transferir sociedad

La jornada, enmarcada en la II gira Conecta innovación: Universidad, Empresa y Futuro, se completará con una mesa redonda en la que se pondrá en valor la innovación que se genera desde la UCLM y la importancia de su transferencia a la sociedad.

Participarán el director de la cátedra, Miguel Ángel Redondo; la profesora de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos en la universidad regional Susana Seseña Prieto y el catedrático de la UCLM y director creativo de la filial Furious Koalas, Carlos González Morcillo.

Inscripciones

El objetivo de estos encuentros, promovidos por Telefónica, reside en mejorar la transferencia de conocimiento conectando la investigación universitaria con las empresas para impulsar una innovación abierta y de alto impacto. La inscripción al evento continúa abierta hasta completar el aforo.