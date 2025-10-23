El restaurante La Ermitaña de Toledo presenta 'La Fórmula', una experiencia completa para las comidas entre semana

El restaurante La Ermitaña de Toledo posee una de las mejores vistas de Toledo. Situado en el Mirador del Valle, sobre el río Tajo y junto a la ermita, este establecimiento refuerza su apuesta por la excelencia gastronómica con 'La Fórmula'.

Esta propuesta se basa en un menú diario inspirado en la tradición francesa de la formule, reinterpretado con el sello y la sensibilidad de la casa.

Un formato que está disponible de lunes a viernes de 13:00 a 15:30 horas y cuyo objetivo es que los comensales "disfruten del buen comer con calma y cuidado", aseguran sus promotores.

'La Fórmula' incluye entrante, plato individual, pescado, carne y postre con servicio de agua y pan por 52 euros.

Desde el restaurante aseguran que la propuesta "combina técnica, producto y equilibrio en raciones pensadas para degustar todo el recorrido culinario de La Ermitaña sin renunciar a la ligereza y al ritmo del día".

“Aquí entendemos la comida como un momento de pausa y disfrute. 'La Fórmula' nace para quienes desean degustar el producto local sin renunciar a su tiempo”, afirman desde el equipo de La Ermitaña.

Menús de temporada

Cada semana, el equipo de cocina adapta los platos a la estacionalidad del producto, respetando la identidad de una cocina que fusiona la técnica francesa con la materia prima local. Este equilibrio, unido a un servicio reconocido entre los más atentos de Toledo, ha consolidado a La Ermitaña como un referente para toledanos, profesionales y visitantes que buscan un entorno sobrio, elegante y cercano.

“Pocas cosas igualan disfrutar de un pescado y una carne bien ejecutados con Toledo al fondo. 'La Fórmula' es la medida justa para desconectar sin perder el ritmo”, comenta un cliente habitual.

Con este rompedor formato, La Ermitaña demuestra una vez más que la tradición y la precisión pueden convivir en la mesa. Un menú que honra el legado francés de la formule, reinterpretado bajo la mirada castellana y el orgullo toledano.