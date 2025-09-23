Paga 13 euros en este bar de carretera en Guadalajara y no se corta: "No soy camionero, pero aquí se come bien"

Hay una ley no escrita entre los viajeros en España que dice que si un área de servicio o restaurante de carretera está lleno de camiones es una señal de que en ese establecimiento se come bien. Este lema popular lo ha llevado a la práctica el influencer gastronómico Víctor Prous tras visitar el Área de Servicio 112 de la autovía A-2 situado en Algora (Guadalajara).

"No soy camionero, pero aquí se come bien", ese es el veredicto de Víctor al final del vídeo tras darse un festín por solo 13,45 euros.

Más que una simple gasolinera, el Área 112 se presenta como una variada estación de servicio abierta las 24 horas. Su restaurante tiene capacidad para dar de comer a 300 personas. Además, cuentan con motel, bungalows y cargadores para vehículos eléctricos. Todo ello lo convierten en una parada habitual de camioneros, autobuses y excursiones.

Sin duda, el plato estrella de este bar son los torreznos que se elaboran de una forma única. Emplean una panceta con denominación de origen de Soria que someten a tres procesos de cocción durante casi dos horas. Después de un confitado a baja temperatura, pasa por un segundo horneado y después le dan un golpe final a 250 grados con lo que consiguen un espectacular suflado.

El resultado es tan bueno que venden más de 30.000 unidades al año, destaca el dueño en el vídeo. Tal es este volumen que cuentan con su propio secadero de panceta. "Lo más importante para que un torrezno suelte es que se seque. Cuanto más seco está, más sube", afirma el regente.

Barra del Área de Servicio 112 de Algora (Guadalajara). Area112.es

Por poco menos de nueve euros podrás degustar una contundente ración de este manjar. "Con esto alimentas a una familia", bromea Víctor Prous. Este creador de contenido gastronómico resalta lo increíblemente crujiente que está la corteza y la ternura de la carne interior.

"Puedes separar la corteza de la carne con los dedos. Tú te vas al chino de abajo de tu casa y esto no lo puedes hacer", sentencia sobre la calidad de este torrezno.

Torreznos del Área 112. Area112.es

Para completar su experiencia, Prous no dudó en degustar otro de los clásicos del Área de Servicio 112: su tortilla de patatas con torreznos acompañada de un pan de horno de leña que tiene un precio de 4,50 euros. Un broche final que confirma la calidad de la comida pese a estar en una gasolinera.

El vídeo de este influencer confirma que este lugar se convierte en la mejor parada en un viaje. Sin duda, la buena comida del Área de Servicio 112 de Algora (Guadalajara) reconforta cada año a miles de camioneros y familias que al igual que Víctor "están deseando parar" visto lo visto.