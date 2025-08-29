Así son las 'Coronitas de la Virgen del Prado', el postre que aspira a ser seña de identidad de Talavera de la Reina

'Coronitas de la Virgen del Prado' de Talavera de la Reina.

'El Horno de Casilda' de Talavera de la Reina ha creado las 'Coronitas de la Virgen del Prado', un nuevo dulce exquisito que une "tradición y devoción talaverana". Una creación de Inma González con la intención de que se convierta en un postre que se relacione con la festividad del 8 de septiembre.

"El objetivo es que represente la identidad talaverana hasta convertirse en un referente gastronómico propio de la ciudad", ha afirmado.

Asimismo, ha abierto las puertas a que otros pasteleros talaveranos se sumen a esta iniciativa y lograr que las 'Coronitas' estén presentes en más locales de la ciudad.

Se trata de un postre elaborado a partir de una galleta de almendra rellena de chocolate blanco, que representa la pureza del manto de la Virgen. También de mora, en recuerdo a las moreras que rodean la Basílica de Nuestra Señora del Prado. También incluye el fruto del madroño, representativo de Talavera y comarca.

"Pasión, dedicación y talento"

El alcalde, José Julián Gregorio, ha asistido a la presentación del dulce y ha puesto en valor "la pasión, dedicación y talento de González para seguir contando la historia de la ciudad a través de postres únicos".

Al acto ha asistido junto a la concejala de Comercio, María Pilar Guerrero; la de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz; y el de Cultura, Enrique Etayo.