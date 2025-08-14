La Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha busca los mejores restaurantes rurales de 2025

La Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha ha abierto este jueves el plazo para presentar candidaturas a la edición 2025 de los Broches Gastronómicos del Medio Rural, una distinción anual que reconoce y difunde las "obras maestras de la gastronomía tradicional en las zonas rurales de la región, especialmente en aquellas en riesgo de despoblación".

Según las bases, podrán participar restaurantes ubicados en municipios catalogados como zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, conforme a la Ley 2/2021 y al Decreto 108/2021. Además, deberán destacar por el uso de productos de cercanía, figuras de calidad diferenciada, recetas tradicionales y un compromiso con la sostenibilidad, la cultura gastronómica y el territorio.

Cada provincia contará con un único establecimiento galardonado. El premio consistirá en una pieza cerámica artesanal inspirada en un puchero tradicional, una placa distintiva, un diploma acreditativo y la inclusión en la red de restaurantes Broches Gastronómicos del Medio Rural.

Dos meses

El plazo para presentar candidaturas será de dos meses desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Podrán hacerlo tanto los propios restaurantes como cualquier miembro de la Academia.

El presidente de la Academia, José María San Román, ha destacado la importancia de esta distinción: "Los Broches Gastronómicos del Medio Rural son un premio que contribuye de manera decisiva a la lucha contra la despoblación, poniendo en valor una gastronomía tradicional y sostenible en perfecta armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las políticas regionales en materia de desarrollo rural y cultural".

"Con esta iniciativa reconocemos no solo la calidad de nuestros productos y cocinas, sino también el compromiso de nuestros hosteleros con la identidad y el futuro de nuestros pueblos", ha añadido.

Edición 2024

El pasado mes de enero, la Academia entregó los IV Broches Gastronómicos del Medio Rural. Los premiados fueron: 'El Segoviano', de Alcadozo (Albacete); 'Villa Isabelica', de Aldea del Rey (Ciudad Real); 'La Cabaña de Alarcón', de Alarcón (Cuenca); 'El Rincón de la Espe', de Albalate de Zorita (Guadalajara) y 'Sartenilla', de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo).

Las bases completas y los requisitos de participación pueden consultarse en la convocatoria publicada en el DOCM o solicitando información en el correo secretaria@academiagastronomiaclm.com.