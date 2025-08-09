El mejor plato típico de Castilla-La Mancha para combatir el calor: un salmorejo distinto en solo cinco minutos

Si por algo es conocida Castilla-La Mancha en todo el mundo es por su gastronomía. Su cocina combina tradición y buen gusto, llevando por bandera los productos de la tierra. Aunque las recetas de la región suelen ser contundentes, existen otras más ligeras que son ideales para combatir el calor en verano.

La marca de garantía de la comunidad, Campo y Alma, cuenta en su página web con las recetas de algunas de las mejores elaboraciones con productos de la tierra. Una de ellas es el salmorejo de melón de La Mancha.

Con un tiempo de elaboración de cinco minutos, los ingredientes para su cocinado son: medio melón cultivado en Castilla-La Mancha, 100 mililitros de agua, un yogur griego, pimienta, escamas de sal y ajo, aceite de oliva y cebollino.

Elaboración

Para elaborar una ración para un comensal de salmorejo de melón de La Mancha es necesario triturar el melón junto con el yogur, añadir sal, pimienta y una cucharada de aceite.

Si lo queremos en el momento bien frío, lo trituramos con seis hielos, le ponemos un hilo de aceite de oliva virgen por encima y las escamas de sal y ajo. La clave está en ir probando para rectificar su buen sabor. Y si lo queremos más líquido se añade agua.

Por último, se adorna el plato con cebollino picado.