Inaugurada la II Feria 'Aove & Nuts Experience 2022' en Talavera: 107 stands y 71 expositores

Castilla-La Mancha ha finalizado la campaña de la recogida de la aceituna con 125.000 toneladas, mejorando las previsiones iniciales, según ha destacado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, añadiendo que “es una muy buena noticia, que llega en un buen momento para el aceite de oliva virgen extra y para el de orujo, y significará que va a ser extraordinariamente rentable para los olivicultores”.

Así lo ha señalado el consejero esta mañana en la inauguración de la II Feria 'Aove & Nuts Experience 2022', dedicada al olivar y los frutos secos y que se celebra en el Talavera Ferial hasta el día 19. Martínez Arroyo ha estado acompañado por la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García.

El consejero ha recordado que Castilla-La Mancha es la segunda región productora de aceite y la primera en frutos secos, “siendo líderes en nuestro país” en el pistacho, con más de 80 por ciento de la superficie en España y más de 44.000 hectáreas, así como con más de 154.000 hectáreas de almendra, en los que “somos muy competitivos”. Cultivos muy importantes que generan rentabilidad y en los que se encuentra el futuro del sector agroalimentario en los próximos años.

En esta nueva edición de la feria, que retoma su prespecialidad, van a participar 107 stands y 71 expositores, en un espacio de 12.000 metros cuadrados, con la presencia de productores de aceite y frutos secos, agricultores, cooperativistas, empresas inversionistas o representantes de maquinaria para la producción de AOVE.

Entre ellos, el de Castilla-La Mancha, con la marca de doble garantía de calidad ‘Campo y Alma’ que aglutina a todas las denominaciones de origen, como las cuatro regionales de aceite (DO Montes de Toledo, DO Aceite de la Alcarria, DO Aceites Campo de Calatrava y DO Aceite Campo de Montiel) y a las indicaciones geográficas protegidas.

Además, la feria contará con cocina en vivo, con la presencia de los mejores cocineros de la región, como el de hoy, de la mano del talaverano y estrella Michelín, embajador de ‘Campo y Alma’, Carlos Maldonado.

Ganaderos de vacuno de leche

Por otro lado, Martínez Arroyo ha señalado que, el próximo martes, el Consejo de Gobierno aprueba la ayuda directa de 1,4 millones de euros, “que comprometimos con los ganaderos de vacuno de leche”. Una ayuda “muy importante para el sector” que, según ha destacado el consejero, beneficiará a los cerca de 200 ganaderos de la región, la mayoría de ellos en la comarca de Talavera de la Reina, “quienes ni siquiera tendrán que hacer una solicitud, tan solo confirmar la notificación que les llegue”.

Ésta es una ayuda directa, con fondos propios del Gobierno regional, para compensar las pérdidas sufridas por este sector en el año pasado, con importes desde los 4.000 a los 10.000 euros por ganadero de vacuno de leche, según el tamaño de la explotación.

