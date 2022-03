Luz verde definitiva al Plan de Subvenciones de la Diputación de Cuenca en un pleno muy bronco

La Diputación de Cuenca ha aprobado de forma definitiva este jueves en un pleno extraordinario el plan estratégico de subvenciones para 2022, que asciende a una cuantía total de 30 millones de euros.

Los 13 diputados del PSOE y la única diputada de Cuenca Nos Une han votado a favor de desestimar el medio centenar de alegaciones presentadas en una sesión en la que el PP ha abandonado el pleno antes de debatir el punto al considerar que esta convocatoria "no tenía una urgencia debidamente motivada".

Al inicio del pleno se ha debatido en primer lugar la urgencia de la sesión. En primer lugar, ha tomado la palabra la portavoz de la bancada 'popular', Clara Plaza, quien ha asegurado que las convocatorias extraordinarias del pleno "deben convocarse con al menos dos días de antelación salvo urgencia debidamente motivada".

A juicio de la portavoz del PP, esta urgencia "para nada está motivada", porque según ella, "la Diputación ha aprobado en pasadas fechas subvenciones recogidas en este plan sin estar aprobado de forma definitiva en localidades como Villar del Humo, Villar de Olalla o Valeria".

"El plan no estaba aprobado aún y eso no ha impedido al Gobierno provincial conceder ayudas de forma urgente, por lo tanto, la urgencia para convocar este pleno tampoco está motivada", ha argumentado Plaza.

Tras aprobarse la urgencia de la sesión con los 13 votos de PSOE y el único de Cuenca nos Une, Plaza ha tomado la palabra para anunciar que abandonaba el pleno reiterando que a su juicio "no hay una urgencia motivada", y ha calificado esta sesión "irregular por no decir ilegal".

El PP "quiere paralizar el trabajo"

Ya en el debate para desestimar las alegaciones, ha tomado la palabra la diputada de Hacienda, Nuria Illana, quien ha indicado que el informe "es claro" y que "lo único" que persigue el PP en la Diputación "es paralizar el trabajo del Gobierno provincial a un año de las elecciones".

"El único objetivo que tienen las alegaciones presentadas por el PP es paralizar unas ayudas de emergencia nominativas, que suponen una inversión de 2 millones de euros del total de 33 millones", ha asegurado Illana.

Además, ha afeado al PP que presentase unas alegaciones "todas con la misma plantilla, en muchas de ellas sin ni siquiera cambiar el nombre del ayuntamiento que la presentaba", por lo que se ha mostrado a favor de desestimar las mismas y seguir adelante con la desestimación de las mismas.

La única diputada de Cuenca Nos Une, Marta Tirado, ha recordado que el PP en las anteriores legislaturas "ya estuvo concediendo este tipo de subvenciones sin tener aprobado ningún plan estratégico, llevando aparejado su posible cancelación".

Además, ha incidido en que el informe jurídico que avala la desestimación de las alegaciones "es blanco sobre negro y está bien hecho jurídicamente hablando".

Del mismo modo ha puesto sobre la mesa que la aprobación de este plan "es necesario" y que además "va a aportar más trasparencia y control a las subvenciones de la institución".

Por todo ello, los 14 votos de todos los diputados que han permanecido en el pleno han servido para desestimar las alegaciones y, por tanto, se ha aprobado de forma definitiva este plan de subvenciones de la Diputación de Cuenca.

Política "barriobajera" del PP

Antes de proceder a la votación final, había tomado la palabra el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Martínez Chana, quien no ha dudado en calificar como "política barriobajera" la que llevó a cabo el anterior presidente 'popular', Benjamín Prieto, "quien hizo uso de la vieja política, la rastrera, con artimañas, y lo que ahora intenta el PP es secuestrar la acción de gobierno de este equipo que ha sido elegido por los ciudadanos".

Con Prieto, a juicio de Martínez Chana, "hubo 8 años de sectarismo, en donde todo lo que oliese a PSOE, salvo en el Plan de Obras y Servicios, ya era motivo para no conceder ni un euro de subvención", por lo que ha creído que el PP "aún no ha asumido que ya no gobierna".

"Con esta corporación han dado en un hueso duro, y no se va a permitir que paralicen la provincia, que se paralicen los circuitos deportivos, que se paralice las convocatorias para pequeños comercios de los pueblos o para universidades populares", se ha mostrado contundente el presidente de la institución.

En este orden de subvenciones, ha explicado que hay 13 líneas previstas para salir en las próximas semanas, por lo que le complace trabajar "con gente de verdad, que muestra agilidad para resolver todas las alegaciones presentadas.

"Si hay que hacer los plenos que hagan falta, se harán, porque hay gente que se lo merece", ha concluido el dirigente provincial.

