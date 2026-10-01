El pueblo medieval con muralla y 336 habitantes ideal para recorrer a pie: es uno de los más bonitos de España

La red de los Pueblos Más Bonitos de España cumple 16 años este jueves 1 de octubre. Para conmemorar el aniversario, la villa de Hita (Guadalajara) exhibe con orgullo su pertenencia a la asociación con varias actividades gratuitas.

El plato fuerte de la programación es la jornada de puertas abiertas con acceso sin coste en la Casa Museo del Arcipreste hasta las 14:00 horas. Ubicado en el corazón de este pueblo medieval de 336 habitantes, este centro hace un recorrido por la figura del clérigo Juan Ruiz. Sus instalaciones integran también salas expositivas dedicadas a la arqueología local.

Hita presume de una historia centenaria citada en el Poema de Mio Cid. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico en 1965, refleja la influencia de las culturas cristiana, judía y musulmana.

Casco antiguo de Hita. Pueblos Más Bonitos de España

Durante el Al-Ándalus se erigió un castillo en la cima del cerro que hoy domina el horizonte (a unos 980 metros de altitud). Desde lo alto de la fortaleza, se disfruta de una panorámica inigualable del valle del Henares y la Alcarria.

A lo largo del siglo XIII se consolidó una judería en la villa de la que todavía relucen algunos detalles. Aún se conservan 500 metros de la muralla que protegía el lugar y la monumental puerta de Santa María.

El Palenque de Hita. Wikimedia

A sus pies se encuentra el Palenque, un recinto levantado en 1970 con capacidad para 2.000 personas que recrea las antiguas lides medievales. Al traspasar el recinto amurallado, en la parte alta del núcleo urbano se encuentran las ruinas de la iglesia de San Pedro y la parroquia de San Juan Bautista.

En las faldas del Cerro de Hita, los vecinos levantaron en el medievo casas-cueva dentro de la tierra arcillosa que cuentan con sus propias bodegas subterráneas. Actualmente, el Ayuntamiento organiza visitas guiadas para descubrir este singular conjunto arquitectónico.

Feria medieval de Hita. Ayuntamiento

Más allá de su belleza patrimonial, Hita es conocida por sus Jornadas Medievales declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional. Cada mes de julio, las calles se llenan de botargas, torneos de lucha a caballo y la representación tradicional del combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma.

La visita a Hita se completa con una gastronomía basada en los asados de cordero y cabrito en horno de leña, las migas, la afamada miel de la Alcarria y por supuesto, los productos de la matanza del cerdo.