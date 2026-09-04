Yuncos vivirá sus fiestas con sus tradicionales carrozas y comparsas: Ana Guerra será el gran atractivo musical

Los componentes del CD Yuncos serán este año los encargados del pregón.

Yuncos se prepara para celebrar sus fiestas en honor a la Virgen del Consuelo, del 4 al 13 de septiembre, con una programación que combina tradición y nuevas propuestas y que tiene como uno de sus principales objetivos que las celebraciones vuelvan a ser un punto de encuentro para todo el municipio toledano.

Durante los últimos tres años, el Ayuntamiento ha trabajado en la recuperación y revitalización de las fiestas, incrementando progresivamente la participación y apostando por una programación más amplia y diversa.

La música en directo, las actividades culturales, las propuestas para diferentes generaciones y la recuperación de tradiciones locales forman parte de una estrategia que busca que las fiestas tengan cada vez mayor presencia en las calles de Yuncos y que los vecinos sean protagonistas de las celebraciones.

Porcesión de la Virgen del Consuelo. Ayuntamiento

"Lo que hemos buscado durante estos años es recuperar las fiestas, que la gente vuelva a participar y que haya actividades para todos los públicos. Queremos que durante todos los días haya algo que hacer y que nadie sienta que hay jornadas vacías", explica Teresa Plaza, concejal de Festejos y Educación del Ayuntamiento de Yuncos.

Pregón futbolero

Una de las citas más especiales de esta edición será el pregón, una tradición que el Ayuntamiento recuperó durante esta legislatura y que alcanza este año su tercera edición.

Después de que en los dos últimos años fueran protagonistas Pedro, hijo predilecto de Yuncos, y Antonio, presidente de una de las hermandades del municipio, este año será el Club Deportivo Yuncos el encargado de ofrecer el pregón como reconocimiento a una temporada que ya forma parte de la historia reciente de la localidad.

El club vivió un momento histórico al disputar la Copa del Rey y enfrentarse al Rayo Vallecano, una experiencia que movilizó a todo el municipio y convirtió el encuentro en una de las grandes citas deportivas que se recuerdan en Yuncos.

El reconocimiento al CD Yuncos pretende poner en valor no solo el logro deportivo, sino también la capacidad del equipo para representar y unir al municipio en torno a una experiencia que trascendió al propio ámbito deportivo.

"Creíamos que el CD Yuncos tenía que ser el pregonero este año por todo lo que ha conseguido y por lo que supuso para el municipio vivir una Copa del Rey. Fue algo histórico y consiguió que todo Yuncos se volcara con su equipo", explica Plaza.

El pregón incorpora además este año un cambio de ubicación, será en el campo de fútbol, y se integrará en el entorno de la programación musical, acompañado de un concierto gratuito.

Concierto de Ana Guerra

Y precisamente la música será uno de los grandes reclamos de las fiestas, con la actuación de la conocida artista Ana Guerra como uno de los principales atractivos de la programación.

La apuesta por artistas y música en directo supone además una evolución respecto a otras etapas, en las que habían tenido mayor presencia otro tipo de espectáculos y formatos de tributo.

"Queríamos apostar por conciertos y por música en directo, por traer artistas que puedan disfrutar tanto los jóvenes como el resto de vecinos. La idea es que haya propuestas diferentes y que todos encuentren su espacio", señala la concejala.

Más actividad en las calles

Otra de las líneas que se ha consolidado durante estos años es la búsqueda de una mayor actividad fuera de los recintos habituales de las fiestas. La ruta de bares del domingo 6 de septiembre será uno de los ejemplos de esta apuesta.

La iniciativa estará acompañada de charangas y propuestas de animación y pretende convertir la jornada en un tardeo que invite a vecinos y visitantes a recorrer los establecimientos hosteleros de Yuncos.

El objetivo es doble: generar ambiente festivo durante el día y contribuir a dinamizar la hostelería y la economía local.

La misma filosofía se aplica a otras propuestas que buscan que las fiestas no se concentren exclusivamente en las actuaciones nocturnas, sino que tengan actividad desde la mañana y durante toda la jornada.

"También queremos que los bares formen parte de las fiestas y que la programación ayude a generar actividad económica en el municipio. Al final, las fiestas tienen que beneficiar también a nuestros establecimientos y a nuestros vecinos", apunta Plaza.

Recuperar las tradiciones

La recuperación de tradiciones constituye otro de los ejes de la programación. El Ayuntamiento ha trabajado durante estos tres años para recuperar actividades que habían perdido protagonismo y volver a incorporarlas a unas fiestas que mantienen buena parte de sus señas de identidad.

Cita gastronómica en las fiestas. Ayuntamiento

Entre ellas se encuentran los festejos taurinos, que continúan formando parte de la programación, junto a nuevas propuestas destinadas a acercar esta tradición a las generaciones más jóvenes.

Este año, además, se incorpora el denominado "toro de la juventud", un novillo de menor peso que busca facilitar la participación y despertar el interés de los jóvenes por una tradición estrechamente vinculada a las fiestas de Yuncos.

La recuperación de estas tradiciones se combina con nuevas propuestas culturales y musicales, en una programación que pretende mirar hacia el futuro sin perder las señas de identidad del municipio.

Carrozas y comparsas

La participación de los vecinos constituye una de las principales señas de identidad de las fiestas de Yuncos y tiene uno de sus momentos más destacados en el concurso de carrozas y comparsas.

La cita se ha consolidado como una de las actividades más populares del programa y ha experimentado un crecimiento de participación durante los últimos años, convirtiéndose en uno de los momentos en los que más directamente los vecinos pasan de ser espectadores a protagonistas de las fiestas.

El Ayuntamiento mantiene los incentivos económicos destinados a fomentar la participación, con premios para las diferentes categorías y una compensación para los grupos que participan aunque finalmente no resulten ganadores.

"Cada año vemos cómo se suma más gente y eso es precisamente lo que queremos conseguir: que los vecinos sean protagonistas de sus fiestas y que no sean simplemente espectadores", señala Plaza.

Para los más pequeños

La programación incorpora además medidas específicas para facilitar la participación de niños con TEA y otras capacidades diferentes.

Durante el Día del Niño se habilitará un espacio adaptado y las atracciones dispondrán de un sistema de acceso preferente mediante pulseras, evitando así tiempos de espera que puedan resultar especialmente complicados para algunos menores.

La medida se trasladará también al recinto ferial, donde las familias podrán recoger estas pulseras en el Ayuntamiento y acceder de manera preferente a las atracciones.

Además, se establecerán franjas horarias con menor impacto sonoro para favorecer que todos los niños puedan disfrutar de las fiestas en condiciones adecuadas. El objetivo es que la participación sea real y que las fiestas puedan ser disfrutadas por todos los vecinos, independientemente de sus circunstancias.

Cultura, mayores y participación

La programación festiva se complementa con una apuesta más amplia por la cultura y por aquellas actividades que contribuyen a reforzar la vida social de Yuncos.

Durante esta legislatura se han impulsado actuaciones culturales y se ha reforzado la presencia de propuestas dirigidas a diferentes generaciones, junto a citas ya tradicionales como la cena de mayores, uno de los encuentros con mayor arraigo dentro de las fiestas.

Autoridades junto a la imagen de la Virgen. Ayuntamiento

La Concejalía de Festejos entiende así la programación como una herramienta para dinamizar el municipio durante unos días especialmente importantes, pero también como una oportunidad para reforzar los vínculos entre generaciones y mantener vivas las tradiciones.

Apuesta transversal por Yuncos

La organización de las fiestas implica además la coordinación de diferentes áreas municipales, desde Festejos y Cultura hasta Deportes, Mayores, Medio Ambiente, Servicios Municipales y Seguridad.

El objetivo es que las fiestas no sean únicamente un conjunto de actividades, sino una herramienta para dinamizar Yuncos, apoyar a los establecimientos locales, fomentar la participación y poner en valor aquello que identifica al municipio.

Esta misma filosofía se extiende al deporte, donde el Ayuntamiento continúa trabajando en el impulso de las escuelas deportivas, el apoyo a los clubes locales y la promoción de la actividad física entre los vecinos.

La programación de las fiestas se convierte así en el reflejo de una línea de trabajo desarrollada durante estos tres años: recuperar aquello que forma parte de la identidad de Yuncos, incorporar nuevas propuestas y conseguir que la cultura, el deporte, la música y las tradiciones tengan cada vez mayor presencia en la vida cotidiana del municipio.

"Queremos que Yuncos tenga unas fiestas vivas, participativas y para todos. Que los vecinos salgan a la calle, que disfruten, que participen y que sientan que estas fiestas también son suyas", concluye Teresa Plaza.