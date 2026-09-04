Mocejón recupera el espíritu de sus fiestas con más tradición, música en la calle y actividades para todas las edades

Mocejón se prepara para vivir una nueva edición de sus fiestas patronales, en honor a la Virgen de las Angustias, del 6 al 11 de septiembre, con una programación que busca combinar tradición y nuevas propuestas, pero con una idea de fondo: que las celebraciones vuelvan a tener la calle como uno de sus principales escenarios y que vecinos de todas las edades encuentren motivos para participar.

Una de las principales novedades de este año será precisamente el protagonismo que tendrá la Plaza de España. Durante los días de fiestas, las tradicionales “Cañas” se celebrarán al medio día en este espacio, con el objetivo de generar ambiente en el centro del municipio y repartir la actividad entre los distintos establecimientos de hostelería.

La propuesta tendrá uno de sus momentos destacados el día 9 de septiembre, cuando la Plaza de España acogerá también una jornada de cañas acompañada por DJs locales. Una iniciativa con la que la Concejalía de Festejos pretende generar un nuevo punto de encuentro durante el día y, al mismo tiempo, contribuir a dinamizar la hostelería de Mocejón. “Queremos que las fiestas se vivan también en la calle y que los bares y establecimientos de nuestro municipio tengan su espacio”, explica Ruth Martín, concejala de Festejos y Deportes del Ayuntamiento de Mocejón, que defiende una programación pensada para “todos los gustos y todas las edades”.

Imagen de las Fiestas de Mocejón 2025 Ayuntamiento de Mocejón

La música en directo seguirá siendo uno de los grandes ejes de las fiestas, con orquestas, actuaciones y sesiones de DJ que completarán una programación diseñada para diferentes públicos y edades. Entre las propuestas de esta edición destaca también la actuación de la orquesta La Misión y un tributo a Camela.

El objetivo, según explica Martín, ha sido conseguir unas fiestas con actividad durante todo el día y con propuestas que permitan disfrutar del municipio tanto por la mañana como por la tarde y por la noche.

La tradición, una parte esencial

La programación mantiene además una parte esencial de las tradiciones vinculadas a las fiestas de Mocejón. Los festejos taurinos volverán a ocupar un lugar destacado, con un festival mixto, la tradicional becerrada local y una nueva edición de la vaquilla nocturna, una propuesta recuperada en 2024 y que vuelve a formar parte del programa. Precisamente, la recuperación de tradiciones constituye una de las principales líneas de trabajo que Ruth Martín viene impulsando desde la Concejalía de Festejos durante esta legislatura. El propósito es recuperar progresivamente actividades que formaban parte de las fiestas de años atrás y ofrecer alternativas de ocio que permitan a los vecinos, especialmente a los más jóvenes, disfrutar de las celebraciones más allá de las propuestas vinculadas exclusivamente a la música y la discoteca.

La organización de las fiestas supone, además, un trabajo que comienza prácticamente un año antes. La contratación de orquestas y espectáculos requiere anticipar fechas y presupuestos con mucha antelación, en un contexto en el que el coste de las actuaciones y, especialmente, de los festejos taurinos, se ha incrementado de manera notable. “Es algo que tienes que preparar con mucho tiempo, prácticamente con un año de antelación, sobre todo por la contratación de orquestas y demás”, explica la concejala.

A ello se suma el dispositivo de seguridad, que este año contará con refuerzos específicos durante las jornadas de mayor afluencia, con presencia de seguridad privada además de los efectivos de Policía Local, especialmente durante el fin de semana y los días de mayor concentración de público. Para Martín, todo este trabajo queda compensado cuando comienzan las celebraciones y los vecinos disfrutan de las actividades. “Durante la semana de fiestas son 24 horas al día, siete días, pero detrás hay un año entero de trabajo”, apunta.

Apuesta por el deporte municipal

En paralelo a la preparación de las fiestas, Ruth Martín afronta también desde la Concejalía de Deportes el reto de reorganizar y reforzar la actividad deportiva municipal. Durante el último año se han introducido cambios dirigidos a mejorar el funcionamiento de las escuelas deportivas, facilitar los trámites a las familias y ampliar progresivamente la oferta de actividades.

Ruth Martín, concejala de Festejos y Deportes del Ayuntamiento de Mocejón, junto a Conchi Cedillo Ayuntamiento de Mocejón

Una de las principales novedades ha sido la implantación de las inscripciones online, con el objetivo de hacer más sencillo el proceso y permitir una gestión más eficaz de las plazas. También se ha establecido un sistema de inscripción extraordinaria para aquellas actividades con mayor demanda, permitiendo mantener plazas en reserva cuando resulta necesario. De cara al nuevo curso, que comenzará el próximo 21 de septiembre, se incorporan nuevas disciplinas a la oferta de las escuelas deportivas, entre ellas ajedrez y baloncesto.

El objetivo de esta nueva etapa pasa por mejorar la coordinación y garantizar un funcionamiento adecuado de las escuelas deportivas, con especial atención al trabajo de los monitores, considerados una pieza fundamental para el desarrollo de las actividades. “Los monitores, junto con el Servicio Deportivo Municipal” son un pilar fundamental en las escuelas deportivas y queremos seguir trabajando en la coordinación y en el buen funcionamiento”, señala Martín.

Junto a la organización de las escuelas, el Ayuntamiento quiere reforzar el apoyo al tejido deportivo local, apostando por el fomento y respaldo a los clubes de Mocejón y por una mayor colaboración con las entidades deportivas del municipio.

La mejora de las instalaciones constituye igualmente una de las líneas de trabajo para los próximos meses. El Ayuntamiento tiene previstas actuaciones en diferentes espacios deportivos, algunas de ellas actualmente en proceso de tramitación administrativa.

Una legislatura marcada por la recuperación

La alcaldesa de Mocejón y presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, hace un balance positivo de una legislatura marcada especialmente por las consecuencias de la DANA de 2023, que obligó al Ayuntamiento a concentrar buena parte de sus esfuerzos en resolver problemas estructurales que durante años habían afectado al municipio. En este tiempo se han acometido actuaciones de reparación y mejora de calles especialmente dañadas por las inundaciones y se ha trabajado para prevenir y minimizar futuras incidencias, con el respaldo de la Diputación de Toledo. Una línea de trabajo que continúa con nuevas actuaciones y mejoras viarias que ya se encuentran en tramitación administrativa y que supondrán importantes avances para el conjunto de los vecinos.

Junto a estas actuaciones, el Ayuntamiento ha reforzado su apuesta por el deporte, las tradiciones y la cultura como elementos fundamentales para dinamizar la vida del municipio, con iniciativas como la Semana Cultural, visitas y actividades culturales y nuevas propuestas destinadas a poner en valor la historia y el patrimonio de Mocejón.

En este sentido, el Consistorio trabaja ya en unas jornadas dedicadas a recuperar y divulgar la historia del municipio, que contarán, entre otras propuestas, con representaciones teatralizadas y de las que próximamente se ofrecerán más detalles.

Cedillo ha querido además tener un recuerdo especial para aquellos vecinos que este año no podrán disfrutar plenamente de las fiestas por motivos de salud, por la pérdida de un ser querido o por cualquier otra circunstancia personal, trasladándoles el cariño de todo el municipio y el deseo de que puedan volver a vivir juntos estas celebraciones.