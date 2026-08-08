Gente de Zona hace vibrar Quintanar de la Orden ante más de 2.500 personas en una noche de ritmo cubano

Quintanar de la Orden (Toledo) está a punto de dar el pistoletazo de salida a su Feria y Fiestas 2026 con una noche de música, baile y sabor cubano protagonizada por Gente de Zona. El dúo cubano congregó a más de 2.500 personas este viernes en el Campo de Fútbol Alfonso Viller, en una de las grandes citas musicales de los actos de Preferia.

Desde la apertura de puertas, a las 21.00 horas, el ambiente fue creciendo progresivamente hasta convertir el recinto en una auténtica fiesta. La encargada de calentar motores antes de la actuación principal fue Melanie Santiler, telonera de la noche, que preparó al público para la llegada del grupo cubano.

Gente de Zona saltó posteriormente al escenario con un espectáculo cargado de energía, ritmo y diversión que mantuvo al público entregado durante toda la actuación. El dúo repasó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos 'He Llorado', 'Bailando' y 'La Gozadera', canciones que hicieron cantar y bailar a las miles de personas reunidas en el campo de fútbol.

El espectáculo contó además con una cuidada puesta en escena, en la que no faltaron bailarines, trompetas, bongos y una amplia producción musical. Todos estos elementos contribuyeron a crear una atmósfera festiva que conectó rápidamente con el público quintanareño.

Durante su actuación, el grupo también quiso poner en valor sus raíces cubanas y trasladó hasta Quintanar de la Orden buena parte de la esencia y los ritmos que caracterizan su música.

Encuentro con la Corporación Municipal

La noche contó también con la presencia de varios miembros de la Corporación Municipal, así como de las integrantes de las Cortes de Honor de 2025 y 2026, que tuvieron la oportunidad de conocer personalmente a los artistas antes del comienzo del concierto.

El encuentro permitió compartir unos minutos con el dúo cubano y comprobar, según ha destacado el Ayuntamiento, la cercanía y simpatía de los integrantes de Gente de Zona, así como el buen ambiente existente durante toda la organización de la cita musical.

Con más de 2.500 asistentes, el concierto se convirtió en una de las grandes convocatorias de esta Preferia y dejó imágenes de un recinto completamente volcado con la música y el baile.

El comienzo de la Feria y Fiestas 2026

La actuación de Gente de Zona supone el pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas 2026 de Quintanar de la Orden, después de unos actos de Preferia que sirven como antesala a la programación festiva de los próximos días.

La localidad toledana afronta ahora una intensa programación cultural, musical, festiva y de ocio dirigida a públicos de todas las edades, con diferentes propuestas que llenarán las calles y espacios municipales durante la celebración de sus fiestas.

La multitudinaria respuesta al concierto de Gente de Zona ha puesto de manifiesto las ganas de fiesta de los vecinos y visitantes y deja el listón alto para una Feria y Fiestas 2026 que aspira a continuar ofreciendo grandes momentos.

La noche terminó así con música, baile y diversión y con miles de personas disfrutando de una de las principales citas de la Preferia, en una jornada que convirtió el Campo de Fútbol Alfonso Viller en el epicentro de la fiesta quintanareña.