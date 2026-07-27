La feria medieval ideal para visitar el mes de agosto: un ajedrez humano, la batalla del hijo del Cid y un gran mercado

Allí donde aguardan los molinos de viento que inspiraron a Miguel de Cervantes en su obra magna de Don Quijote se celebra una de las ferias medievales más singulares de toda España. Del 7 al 16 de agosto, la localidad de Consuegra (Toledo) se convierte en una aldea del medievo que acoge recreaciones, espectáculos y un gran mercado.

La XXX edición de Consuegra Medieval (Fiesta de Interés Turístico Regional) reúne durante diez días a cerca de 200 voluntarios que resucitan la batalla de 1097 que enfrentó a las tropas castellanas de Alfonso VI con el ejército almorávide. Un duelo que le costó la vida a Diego Rodríguez, el único hijo varón de Rodrigo Díaz de Vivar (el Cid Campeador).

El epicentro de la actividad callejera se concentrará en el paseo Ramón y Cajal, a lo largo de la ribera del río Amarguillo. Este espacio se transformará en el tradicional Zoco de Consuegra: un mercadillo callejero de acceso libre donde mercaderes y artesanos exhibirán sus mercancías.

Mercado medieval en Consuegra. Turismo Consuegra

Abrirá oficialmente sus puertas el viernes 14 de agosto a las 19:30 horas, repitiendo jornada de mañana y tarde el 15 y 16. Los visitantes podrán disfrutar además de los vistosos desfiles temáticos como el del Castellano-Leonés el sábado o el Almorávide el domingo.

Un castillo en asedio y el ajedrez humano

Consuegra Medieval. Turismo Consuegra

Para quienes busquen una experiencia inmersiva completa, el evento ofrece dos grandes espectáculos teatralizados que se desarrollarán a lo largo del sábado:

Fonsado Castellano (Castillo de Consuegra) : una recreación histórica de 120 minutos dentro de la fortaleza local del siglo XI. Combates, entrenamiento de tropas, guardias y rituales de nombramiento de caballero en castellano antiguo y lenguas romances; todo en un mismo pase.

: una recreación histórica de 120 minutos dentro de la fortaleza local del siglo XI. Combates, entrenamiento de tropas, guardias y rituales de nombramiento de caballero en castellano antiguo y lenguas romances; todo en un mismo pase. As-Satrany (Plaza de Toros): un espectáculo de dos horas que representa la Batalla de Consuegra en un tablero de ajedrez humano. Tras el juego, el evento concluye con una sobrecogedora ceremonia fúnebre y la tradicional Danza de la Muerte.

Ajedrez humano en Consuegra. Turismo Consuegra

Entradas y consejos

Dada la gran afluencia de público que recibe la localidad, el Ayuntamiento de Consuegra ha dispuesto modalidades de entradas para optimizar la experiencia de la feria. Existe una tarifa conjunta por 20 euros que incluye el acceso al castillo (con autobús lanzadera al cerro Calderico) y al ajedrez humano.

También pueden adquirirse cada espectáculo por separado. Puedes asegurar tu pase en la web oficial de turismo del municipio. Para disfrutar al máximo de la XXX edición de Consuegra Medieval es recomendable acudir con agua y ropa y calzado cómodos y calcular los tiempos de las representaciones con antelación a la hora de transportarse en autobús.

Molinos de viento de Consuegra (Toledo). Turismo CLM

Más allá del magnetismo medieval, esta villa toledana es un destino predilecto para los amantes del turismo cultural. Su imponente estampa de los doce molinos de viento alineados junto al castillo en el cerro Calderico conforma una de las panorámicas más icónicas del país.

Un rincón de Castilla-La Mancha que invita a perderse por sus calles, visitar sus iglesias mudéjares o degustar sus afamados quesos o guisos locales. El acceso por carretera a Consuegra es rápido y directo. Si viajas desde Madrid o Andalucía, la principal vía de llegada es la autovía del Sur (A-4) que conecta con la de los Viñedos (CM-42) que te dejará a las puertas del lugar.