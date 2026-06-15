Carlota vence todas las barreras: de aprender natación artística a ser campeona de Castilla-La Mancha en solo seis meses

Los Premios Iberdrola Supera empiezan a dar sus frutos en Castilla-La Mancha. Carlota Kielbus Alonso, una joven deportista con discapacidad auditiva, ha participado este fin de semana por primera vez en el Campeonato Regional de Castilla-La Mancha de Natación Artística y lo ha hecho subiéndose a lo más alto del podio.

La competición se ha celebrado en el Complejo Deportivo Nuevo Toledo de Illescas (Toledo) y ha supuesto la culminación de uno de los principales objetivos del proyecto "La música se siente, la música se vive", impulsado por el Club Deportivo Elemental Calipso y reconocido con el Premio Iberdrola Supera Inclusión 2025.

Carlota ha logrado la medalla de oro en categoría absoluta de diversidad funcional, por delante de Silvia Larena Fernández, segunda clasificada, y de Bogdana Melnic, tercera.

Un reto conseguido en seis meses

La joven deportista ha aprendido natación artística en menos de medio año y ha podido competir en igualdad de condiciones con el resto de participantes, llegando incluso a interpretar un solo durante el campeonato.

Carlota durante uno de sus ejercicios.

Su participación, ha informado Iberdrola en una nota de prensa, supone un importante avance en la inclusión dentro de una disciplina especialmente vinculada a la música, el ritmo y la coordinación, demostrando que la discapacidad auditiva no tiene por qué ser una barrera para la práctica deportiva.

Para hacerlo posible, el club ha adaptado tanto los entrenamientos como las competiciones. Durante el campeonato, Carlota contó con intérprete de lengua de signos y con un sistema manual de luces de tres colores que le permitió seguir visualmente el ritmo de la música mientras permanecía dentro del agua.

Además, durante los entrenamientos se han incorporado otros recursos tecnológicos, como diademas de transmisión ósea, con el objetivo de facilitar el aprendizaje y la ejecución de las coreografías.

Formación y adaptación

La directora y entrenadora del Club Deportivo Elemental Calipso, Cristina González, ha liderado junto al equipo técnico el desarrollo de este proyecto de inclusión.

La iniciativa no solo ha permitido adaptar la práctica deportiva, sino también impulsar la formación de entrenadores y deportistas. Varios integrantes del club han realizado cursos de lengua de signos y se ha comenzado a desarrollar una lengua de signos específica para la natación artística, con una treintena de conceptos vinculados a movimientos, indicaciones y elementos propios de esta disciplina.

El Club Deportivo Elemental Calipso recibió el Premio Iberdrola Supera Inclusión 2025 por su compromiso con la integración de personas con discapacidad auditiva en la natación artística. El galardón, dotado con 50.000 euros, ha permitido financiar recursos, formación y herramientas destinadas a hacer este deporte más accesible.

Castilla-La Mancha, protagonista

Castilla-La Mancha ha tenido una destacada presencia en la trayectoria de estos galardones impulsados por Iberdrola.

Además del reconocimiento al Club Deportivo Elemental Calipso, el Club Balonmano Bolaños recibió en 2021 el Premio Supera Competición por el proyecto "Manos de Mujer. Competimos para ilusionar", mientras que en 2020 la deportista paralímpica toledana Loida Zabala fue distinguida con el Premio Supera Inclusión por la iniciativa "Mucho por hacer", desarrollada en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Ampliación de plazo

Iberdrola ha anunciado además la ampliación hasta el próximo 21 de junio del plazo para presentar candidaturas a la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera.

La principal novedad de este año es la incorporación de dos nuevas categorías, Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas, que se suman a las ya existentes de Base, Competición, Social, Inclusión, Difusión e Impulso Rural.

Cada una de ellas está dotada con 50.000 euros, elevando la cuantía global de los premios hasta los 400.000 euros.

El jurado estará integrado por destacadas figuras del deporte español como Carolina Marín, Teresa Perales, Iker Casillas, Sandra Sánchez, Lydia Valentín, Ona Carbonell y Alexia Putellas, entre otras personalidades.