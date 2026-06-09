Los cantantes Álex Ubago, Niña Pastori, Sergio Dalma y Vanesa Martín llenarán de música el verano de Toledo

Toledo seguirá sonando este verano. Una vez finalizadas las celebraciones del Corpus, la ciudad mantendrá una intensa agenda musical con los conciertos de Álex Ubago, Niña Pastori, Sergio Dalma y Vanesa Martín, que pasarán por la plaza de toros entre los meses de julio y septiembre.

La programación arrancará el 3 de julio con Álex Ubago, que llegará a Toledo con la gira conmemorativa del 25 aniversario de "¿Qué pides tú?", un espectáculo en el que repasará algunos de los temas más populares de su trayectoria y que han marcado a varias generaciones de seguidores del pop español.

La siguiente cita tendrá lugar el 24 de julio con Niña Pastori. La artista gaditana ofrecerá un concierto en el que combinará flamenco, raíces y sonidos contemporáneos, en una de las actuaciones más esperadas del calendario estival toledano.

Ya en septiembre llegará un intenso fin de semana musical. El día 4 será el turno de Sergio Dalma, que aterrizará en la capital castellanomanchega con su Tour Ritorno a Via Dalma, una gira que recupera uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera y que permitirá al público volver a escuchar algunos de los grandes éxitos de su repertorio.

Tan solo un día después, el 5 de septiembre, Vanesa Martín presentará su Casa Mía Tour 2026. La cantante malagueña interpretará las canciones de su último trabajo junto a otros temas ya consolidados en su trayectoria artística.

Entradas a la venta

Un concierto celebrado en la plaza de toros de Toledo.

Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales de venta de SYS Producciones y Toledo Entradas.

Los cuatro conciertos están impulsados por SYS Producciones y refuerzan el papel de la plaza de toros como uno de los principales escenarios musicales de Castilla-La Mancha durante los meses de verano.