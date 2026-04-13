Vicente Vallés y Ángeles Blanco eligen este asador familiar en su paso por Ciudad Real: menú desde 35 euros

Ciudad Real se ha convertido en una parada obligatoria para dos de los rostros más conocidos del periodismo televisivo. Vicente Vallés y Ángeles Blanco han visitado un emblemático asador de la capital ciudadrealeña especializado en carnes a la brasa y mariscos frescos que ostenta un "Solete de Barrio" de la prestigiosa Guía Repsol.



Se trata del Asador El Chico, un restaurante familiar que nació en 1982 y que se ha mantenido vivo en calle Virgen del Prado gracias a una cocina variada donde priman los ingredientes de primera calidad. "Nuestro asador se distingue por su gran tradición familiar, un legado que ha sido transmitido de generación en generación", subrayan en su web.

Vicente Vallés y Ángeles Blanco en el Asador El Chico. Foto compartida en las redes sociales del restaurante

Una variedad de ambientes que ha conquistado a los dos referentes de la comunicación. La pareja de periodistas que se conoció en los pasillos de Telecinco, hoy acumula más de dos décadas juntos y un hijo en común llamado Daniel.

Los hermanos Manuel, Óscar y Raúl Quijano en el asador de Ciudad Real.

¿Qué se come en El Chico?

La propuesta culinaria de este famoso asador es un equilibrio entre la brasa, los mariscos y las recetas tradicionales de la zona. En sus brasas potencian el sabor de cortes carnívoros selectos como chuletones de vaca madurada o paletillas y también guardan ascuas su selección de mariscos frescos de gran calidad.

Tampoco pueden faltar los clásicos castellanomanchegos como las migas, las gachas o los pimientos de piquillo rellenos. Detrás de cada plato está la experiencia de Ramona, la jefa, y la destreza en el fuego de Guillermo, jefe de las brasas.

Brasas del Asador El Chico. Barelchico.com

Muchos de los comensales se decantan por su menú de 35 euros que incluye embutidos y gambones al ajillo, platos principales como lubina al bermeo o secreto ibérico a la brasa y su cremosa tarta de queso casera.

Si, al igual que Vicente Vallés, Ángeles Blanco o Café Quijano, te decantas por comer en El Asador El Chico, abre sus puertas de martes a sábado en un horario ininterrumpido de 7:00 a 00:00 horas. En cambio, el domingo abren de 8:00 a 17:00 horas de la tarde.

Ya sea porque prefieras una comida/cena íntima en un rincón tranquilo o una celebración más animada, este asador ofrece múltiples espacios para que el cliente esté cómodo y disfrute de "una experiencia culinaria excepcional", aseguran.