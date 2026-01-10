Este pueblo de Guadalajara busca vecinos: hay empleo, casas desde 400 euros al mes y está cerca de Madrid

Pueblo de Albares situado en la provincia de Guadalajara. Ayuntamiento de Albares

El pequeño pueblo de Albares, ubicado en el sur de la provincia de Guadalajara, ha entrado en la lista de localidades españolas que buscan atraer nuevos residentes ofreciendo atractivas condiciones de vida, vivienda asequible y oportunidades laborales.

La iniciativa forma parte de la plataforma 'Vente a vivir a un pueblo', que agrupa varias localidades con menos de 1.000 habitantes interesadas en combatir la despoblación rural y fomentar el asentamiento de familias y profesionales.

Albares, con poco más de 600 habitantes, se presenta como un "acogedor pueblo castellano" situado a unos 75 kilómetros de Madrid y 60 de la capital de provincia, lo que permite una conexión directa con grandes núcleos urbanos sin renunciar a la tranquilidad de la vida rural.

Albares desde el aire con su iglesia en el centro. Ayuntamiento de Albares

El municipio ofrece una infraestructura completa de servicios para facilitar la vida cotidiana: centro de salud propio, colegio, instalaciones deportivas como pistas de padel o fútbol, gimnasio, banco y cajero automático, supermercado, biblioteca y centro cultural.

También existe servicio de autobús y acceso a conexión 4G, lo que favorece tanto el trabajo local como las opciones de teletrabajo.

Pista de padel de Albares (Guadalajara). Ayuntamiento de Albares

Una de las principales señas de identidad de Albares es la accesibilidad de la vivienda. En la plataforma 'Vente a vivir a un pueblo' recogen alquileres desde 400 euros al mes, mientras que algunas viviendas pueden adquirirse como propiedad por alrededor de 100.000 euros.

Además, hay ofertas de empleo local, que abarca desde el sector servicios hasta actividades vinculadas a agricultura, comercio y pequeñas empresas, lo que permite a los nuevos residentes desarrollar un proyecto de vida completo.