La Ruta de la Tapa de Olías del Rey cumple 20 años con tapas a 2,50 euros y ocho locales participantes

Presentación de la XX Ruta de la Tapa de Olías del Rey (Toledo).

Olías del Rey (Toledo) vuelve a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía con la celebración de la vigésima edición de su Ruta de la Tapa, una cita ya consolidada que impulsa la hostelería y contribuye a la dinamización del comercio local con el respaldo del Ayuntamiento.

La cita tendrá lugar durante los dos próximos fines de semana —7, 8 y 9, y 14, 15 y 16 de noviembre— y contará con la participación de ocho bares y restaurantes del municipio, tanto del casco como de la zona sur.

Cada establecimiento ofrecerá tapas especialmente elaboradas para la ocasión al precio de 2,50 euros, combinando innovación y tradición.

Sorteos

Además, quienes completen su cartilla de participación degustando las distintas propuestas podrán participar en el sorteo de tres premios en metálico: un primer vale de 250 euros, un segundo de 200 y un tercero de 150, todos canjeables en los locales participantes, reforzando así el impacto directo sobre la economía del municipio.

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha destacado que esta iniciativa "refleja el compromiso del Ayuntamiento con el impulso del comercio y la hostelería local, dos sectores clave para la dinamización económica y social del municipio".

Asimismo, ha subrayado que "la Ruta de la Tapa es ya una tradición muy esperada, que cada año se reinventa para ofrecer nuevas experiencias gastronómicas y seguir atrayendo visitantes".

El Ayuntamiento sufraga íntegramente la cartelería, la promoción y los premios de esta XX edición, reafirmando su apoyo a la hostelería local.