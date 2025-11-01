El único municipio de Castilla-La Mancha que disfrutará del puente de los Santos: el lunes 3 de noviembre será festivo

El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, ha caído este año 2025 en sábado. Una coincidencia que ha hecho que esta jornada tradicionalmente festiva en España se haya "perdido" para muchos trabajadores que habitualmente ya pueden descansar durante todo el fin de semana.

Aunque la totalidad de Castilla-La Mancha disfruta de un fin de semana normal, sí hay una excepción en nuestra región. Los afortunados son los vecinos de Socuéllamos (Ciudad Real), que disfrutarán del puente de los Santos, con tres días libres, gracias a la festividad local fijada para el lunes 3 de noviembre.

En Socuéllamos estos días se celebra la "Feria de Todos los Santos 2025", única en la comunidad autónoma y declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. "Es todo un referente para Castilla-La Mancha debido a la variada programación que ofrece para todos los gustos y edades", dijo la alcaldesa, Conchi Arenas, durante la presentación de las actividades.

Entre las novedades de esta edición, Arenas anunció el regreso de la "Feria de Día", tras su primera edición el año pasado. Además, puso en valor la celebración del "II Concurso Nacional de Arada con Tractor", así como la "Macrocata de Vinos".

En 2026, el calendario laboral ofrecerá más opciones de descanso en Castilla-La Mancha, con hasta 14 festivos (12 nacionales o autonómicos y 2 locales) y varios puentes prolongados, entre ellos uno de cinco días en Semana Santa.