El centro comercial Luz del Tajo de Toledo acoge una curiosa exposición: gratis hasta el 15 de noviembre

El centro comercial Luz del Tajo ha abierto sus puertas en Toledo a la exposición "100 años de comunicación", una propuesta de la Fundación Educa que invita a los visitantes a explorar cómo ha evolucionado la comunicación en el último siglo.

La muestra, de acceso gratuito, permanecerá disponible hasta el 15 de noviembre de 2025 en la primera planta del centro comercial. Ofrece un recorrido visual a través de piezas originales, objetos históricos y material divulgativo, desde el telégrafo hasta el smartphone.

Los visitantes podrán descubrir cómo los avances tecnológicos han transformado la manera en que nos comunicamos y compartimos información, en una experiencia educativa que conecta con la historia y el impacto social de la comunicación.

"Nos complace enormemente poder ofrecer esta exposición única. Es una forma de acercar al público una parte de nuestra historia, invitándoles a reflexionar sobre los avances que han moldeado nuestra forma de vivir y de interactuar con el mundo", ha asegurado Helder Fabio Ferreira, director del centro comercial Luz del Tajo, gestionado por Sonae Sierra.

Además, el centro comercial colabora como patrocinador con el Festival del Cine y la Palabra (CiBRA), una de las citas culturales más destacadas de Toledo y de Castilla-La Mancha.

Durante el festival, que se celebra hasta el 8 de noviembre de 2025, las salas MK2 Cinesur acogerán diversas proyecciones enmarcadas en su programación.