La periodista Irene del Río anuncia por sorpresa que deja la televisión de Castilla-La Mancha tras 15 años

La periodista y presentadora Irene del Río, uno de los rostros más reconocibles de El Tiempo en Castilla-La Mancha Media (CMM), ha anunciado su adiós a la televisión pública castellanomanchega.

Lo ha hecho a través de un emotivo vídeo publicado en su perfil de Instagram en el que, visiblemente emocionada, ha confirmado que pone fin a esta etapa de su vida profesional para abrir un nuevo camino.

"He dejado la tele, os debía una explicación. Han sido quince años en Castilla-La Mancha Televisión y más de una década presentando el tiempo, algo que me hace muy feliz y ha perfilado la persona que soy hoy", ha afirmado Irene a través de sus redes sociales, recordando la importancia que su trabajo ha tenido en su vida personal y profesional.

Irene ha subrayado que esta pausa no surge por cansancio, sino por necesidad de espacio y reflexión: "Hay momentos en los que uno necesita soltar para respirar. Sentía que debía abrir la puerta y salir y a ver qué pasa".

Sin mapas

La periodista quiso transmitir tranquilidad a su audiencia sobre su estado de ánimo y salud: "Estoy bien, la salud está bien, mis ánimos están bien. Estoy disfrutando de los míos y mi corazón pedía una pausa, porque puede que vuelva, quizás no".

En su mensaje, Irene ha compartido su enfoque sobre la vida y la incertidumbre: "Es un momento de incertidumbre que lejos de asustarme, me da bastante paz. La vida es caminar sin mapa, confiar en los ciclos y dejarse llevar aunque no se vea el camino entero".

Asimismo, adelantó que continuará formándose y trabajando en la creación de conciencia sobre sostenibilidad y cuidado del planeta: "Voy a seguir aprendiendo e intentar seguir creando conciencia sobre cómo habitar el mundo y cómo cuidarlo un poquito mejor".

Más que presentadora

Es licenciada en Periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y ha desarrollado gran parte de su trayectoria en Castilla-La Mancha Media, donde se consolidó como una de las caras más queridas de la televisión regional.

Su estilo claro, su tono cercano y su capacidad para hacer comprensible la información meteorológica le permitieron ganarse la confianza y el cariño de miles de espectadores.

Además de su trabajo en la televisión, Irene ha apostado por las redes sociales como canal de divulgación y concienciación, especialmente en temas relacionados con la naturaleza y el medioambiente.

Ese compromiso con la divulgación medioambiental no ha pasado desapercibido. Irene fue seleccionada por la prestigiosa revista Forbes en la categoría de Best Influencer en sostenibilidad, un reconocimiento que la situó entre los perfiles más influyentes de España en este ámbito.

Futuro con cariño

La presentadora cerró su mensaje mostrando gratitud por el apoyo de sus seguidores: "Lo que viene aún no lo sé, pero quiero daros las gracias porque esta comunidad, aunque pequeña, es única en cariño y buenos propósitos".

Durante estos quince años, Irene del Río se ha consolidado como una de las caras más queridas de Castilla-La Mancha Televisión, combinando profesionalidad, cercanía y claridad en la presentación del tiempo. Su despedida marca un punto de inflexión en su carrera, abriendo nuevas oportunidades fuera del medio televisivo, especialmente en el ámbito digital y la comunicación sobre sostenibilidad.