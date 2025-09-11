Yoli será mamá a los 53 tras enamorarse en el programa de Ramón García: "Me sigue pareciendo un milagro"

La bonita historia de Yoli y Carlos demuestra que el amor y la parentalidad pueden llegar a cualquier edad. Tras conocerse en el famoso programa 'En Compañía' presentado por Ramón García, forjaron un sincero y sólido romance y ahora esperan un hijo a sus 53 y 55 años, respectivamente.

"Me sigue pareciendo un milagro", expresó Yoli visiblemente emocionada en su reciente visita al plató televisivo de Castilla-La Mancha Media (CMM).

La relación entre esta mujer de ciudad y este soltero de Los Navalucillos (Toledo) comenzó hace más de dos años, en febrero de 2023, cuando se conocieron en la famosa mampara del programa de CMM diseñada para propiciar un encuentro fortuito entre personas adultas que buscan pareja.

El embarazo no estaba planeado según ha confesado la protagonista de esta historia: "Ha sido una sorpresa de la vida". Después de haber sido madre en hasta dos ocasiones, Yoli no tenía en mente volver a disfrutar de la maternidad. "Ya por mi edad, yo pensaba que me iba a quedar con mis dos hijos nada más".

Por su parte, Carlos, ha cumplido un sueño vital. "Yo tenía esa pequeña ilusión". En este sentido, la futura madre de su hija ha ratificado que "siempre me decía que quería tener un bebé".

La pareja compartió con la audiencia del canal de televisión público regional una ecografía 3D de la pequeña que se llamará Ángela. Según explicaron, han escogido este nombre para rendir homenaje al padre de Yoli, Ángel, que falleció el pasado mes de julio.

"En homenaje al abuelo que estamos seguros que cuidará de nuestra Ángela desde el cielo", concluyeron desatando un enorme aplauso entre los presentes en el plató y un emocionado Ramón García les despidió por todo lo alto.