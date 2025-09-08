Las mejores imágenes del eclipse en Castilla-La Mancha: la 'Luna de Sangre' en todo su esplendor

Entre la tarde de este domingo y la madrugada de este lunes 8 de septiembre, los cielos de gran parte de Castilla-La Mancha fueron testigo de un singular fenómeno astronómico: una Luna de Sangre que tiñó de un intenso color rojizo la superficie del astro.

Miles de castellanomanchegos alzaron su mirada para presenciar este fenómeno originado gracias a la alineación perfecta del Sol, la Tierra y la Luna que además coincidió con la última luna llena del verano.

De esta forma, nuestro planeta proyectó su sombra sobre la Luna y la atmósfera terrestre filtró la luz solar dejando pasar los tonos cobrizos que son los que finalmente la iluminaron.

Aunque la fase parcial del eclipse comenzó a las 18:27 horas de la tarde del domingo, el momento de mayor intensidad se dio a las 20:11 horas cuando los observadores y curiosos pudieron disfrutar de una fase total de hasta 82 minutos, una de las más largas de la última década.

En algunas zonas de la región como Cuenca se organizaron proyecciones y sesiones de observación públicas para seguir el eclipse. Por ejemplo, la actividad organizada por el Museo y Agrupación Astronómica de Cuenca - AstroCuenca congregó a más de 300 personas.

Desde los parajes naturales con poca contaminación lumínica que goza Castilla-La Mancha hasta los pueblos y ciudades como Puertollano (Ciudad Real), esta Luna de Sangre brindó imágenes únicas que no se volverán a ver en años. Este evento llegará a su fin durante la madrugada de este lunes cuando la Luna recupere su color habitual al escapar por completo de la sombra proyectada por la Tierra.

En la ciudad de Toledo, esta Luna de Sangre dejó una estampa única al atardecer. Os dejamos algunas imágenes sobre el impacto del eclipse en la capital regional.

Fotos del eclipse en Toledo.

