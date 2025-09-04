La psicóloga Ana M. Ángel Esteban advierte: "Si percibes estas señales necesitas acudir a un especialista en sexología"

Este 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha instaurada en 2010 por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) con el objetivo de promover el bienestar y los derechos de las personas en esta materia.

Con motivo de esta jornada, EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM ha conversado con la psicóloga y sexóloga toledana Ana M. Ángel Esteban, que ha respondido a cuestiones clave sobre la importancia de la sexualidad en la salud.

La especialista subraya que vivir una sexualidad satisfactoria no depende de la edad ni de cumplir con un "repertorio conductual" fijo, sino de adaptarse a las circunstancias personales y mantener siempre el consentimiento y el respeto en la pareja.

¿Qué debemos entender por una "sexualidad plena"? La sexualidad plena consiste en hacer y sentir a todos los niveles lo que se desea, sin límites ni frustraciones. Y todo vale consensuado con la pareja. Y no confundamos sexualidad plena con hacer un repertorio conductual sexual, porque cada edad tiene sus preferencias y sus limitaciones, pero aun así, hay capacidad para adaptarse y vivirla plenamente. ¿Qué relación existe entre la salud sexual y la autoestima? La autoestima es muy importante, y no hablamos de tener un cuerpo escultural sino de sentirte sin complejos, una autoestima en general, que te hace sentir seguro pase lo que pase, que te hace poner límites y expresar lo que te gusta sin miedos. Y, también al revés, sentirse hábil sexualmente también mejora la autoestima.

¿Qué papel juega la salud sexual en el bienestar emocional y mental? De todos es sabido que la descarga de endorfinas con el orgasmo y la actividad física, la dopamina que nos engancha al placer y lo produce y la oxitocina que ya empieza con los besos y abrazos, todo esto ejerce paz, efecto antidepresivo y mejora de la relación de pareja. ¿Cómo influye el estrés o la ansiedad en la vida sexual? La mina. Comienza la inapetencia y la falta de deseo. No hay concentración en el placer de los besos y las caricias, por ejemplo… y por lo tanto no hay orgasmos ni sensaciones de disfrute, hay dificultades erectivas y miedos secundarios. En general, hay evitación de las relaciones sexuales.

¿Qué señales pueden indicar que necesitamos acudir a un especialista en sexología? Cuando hay falta de deseo, de excitación, molestias durante las relaciones sexuales, evitación de ciertas prácticas normales y malestar psicológico, complejos, fobias que afectan a la relación y a uno mismo. Cuando hay malestar psicológico por tener estas dificultades. ¿Qué impacto tienen las enfermedades crónicas o los tratamientos médicos en la vida sexual? La verdad es que tienen un impacto tremendo porque es algo que objetivamente te crea imposibilidades de movimiento, dolor, tratamientos con efectos secundarios como náuseas que son las peores para ni siquiera poder pensar en sexo. Te adaptas a veces con mucho esfuerzo psicológico y también pensando en la pareja, pero sobre todo para disfrutar hay que adaptar las prácticas sexuales, sin frustraciones y con aceptación, a la nueva situación.

¿Qué consejos pueden seguir las personas mayores que quieren mantener una vida sexual activa? Es una suerte seguir teniendo ilusión y ganas en esta etapa de la vida aunque, como en la anterior pregunta, hay que adaptarla. Deberían tener habitualmente besitos y actos cariñosos y ya en el ámbito sexual caricias, besos, masturbación como tal si se puede a él y a ella con lubricación, pero la penetración ya no se suele dar ni hace falta para disfrutar.

Ana M. Ángel Esteban es psicóloga y sexóloga con consulta en Toledo.