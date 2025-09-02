Se buscan vecinos en uno de los pueblos más bonitos de España: ofrecen trabajo y casas por 50.000 euros

Formar parte de la red de los pueblos más bonitos de España no te pone a salvo de la despoblación. O si no que se lo pregunten a Alcalá del Júcar (Albacete), uno de los municipios más pintorescos de Castilla-La Mancha.

Con apenas 1.200 habitantes censados, este pueblo destino turístico de interior lucha por fijar población que le permita mantener servicios básicos y la vida que se presupone a un lugar de sus características.

Para ello, han decidido integrarse en 'Vente a vivir a un pueblo', una iniciativa en la que pequeños núcleos urbanos de la España rural invitan a quienes busquen un nuevo plan de vida lejos de la ciudad publicitando servicios y oportunidades laborales.

Sobre Alcalá del Júcar, esta web especializada destaca que goza de ofertas de trabajo, sobre todo ligadas a la hostelería, y vivienda disponibles. De hecho, un alquiler en Alcalá del Júcar se mueve sobre los 500 euros al mes y se venden inmuebles desde 50.000 euros.

Situado a una distancia de 50 kilómetros de Albacete capital, también puede representar una buena oportunidad para quienes busquen una ubicación donde poder teletrabajar. De hecho, goza de conectividad 4G, banda ancha y fibra óptica.

También goza de servicios como consultorio médico, guardería, colegio, polideportivo, gimnasio, banco, cajero, restaurantes, tiendas de alimentación, centros sociales, centro cultural, biblioteca, farmacia, estanco, residencia y piscina.

Y todo ello en un lugar mágico dibujado por la hoz del río Júcar en un entorno natural plagado de cuevas.