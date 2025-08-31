El pequeño pueblo de Toledo que busca vecinos con ofertas de trabajo y casas en propiedad por 20.000 euros

Camuñas (Toledo) es uno de esos pueblos que en época estival multiplica su población. Decenas de antiguos vecinos y descendientes aprovechan las vacaciones para regresar a este municipio que sigue guardando toda la esencia de La Mancha.

Sin embargo, cuando pasan estas semanas de asueto, los habitantes regresan a la dura realidad de casas vacías y peligro de despoblación.

Esa falta de habitantes también conlleva la amenaza de perder determinados servicios, por lo que ayuntamientos como el suyo se adhieren a iniciativas como 'Vente a vivir a un pueblo', una red que permite a pequeños núcleos de población publicitar sus activos así como ofertas de trabajo para atraer a nuevos vecinos.

Camuñas se presenta en esta plataforma como un pueblo que "ofrece una amplia variedad de servicios y comercios para aquellos que quieran emprender un plan de vida en el campo sin que les falte de nada".

Todo ello con "unas excelentes comunicaciones por carretera que le sitúan a una hora de Madrid".

Atractivos

Con 1.724 habitantes, Camuñas ofrece la posibilidad de comprar casas desde 20.000 euros o alquilar por cantidades que parten de los 400 euros al mes.

Quienes busquen trabajo pueden optar a ofertas en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios, mientras que si la opción es el teletrabajo, cuenta con conexión 4G, banda ancha y fibra óptica.

Entre sus servicios, destacan centro sanitario en el pueblo, pabellón polideportivo, piscina, velódromo, bancos, cajeros, supermercados, restaurantes, centros sociales, hogar del jubilado, biblioteca, farmacias, estancos y patrimonio histórico y cultural.