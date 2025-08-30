Adiós agosto, hola septiembre: 5 consejos del experto Julio García Gómez para volver al trabajo con alegría

Julio García Gómez es experto en comunicación en salud y relaciones personales de la Fundación Casaverde y director de comunicación de la Fundación Economía y Salud.

Bye, bye, agosto. Adiós vacaciones. Salvo para algunos afortunados que han esperado hasta el final del verano para disfrutar de su merecido descanso, este lunes 1 de septiembre será más lunes que nunca para millones de españoles. Será el día de la vuelta al trabajo, del regreso a las rutinas, de volver a vivir mirando al reloj y atendiendo a las responsabilidades sin posibilidad de procrastinar.

Un escenario que el toledano Julio García Gómez, experto en relaciones personales y gestión laboral de la Fundación Casaverde, pretende hacer más llevadero ofreciendo cinco claves que nos permitirán "con poco esfuerzo" marcarnos "unas metas de actuación y hagamos del regreso algo a celebrar".

"Tras un periodo vacacional en el que el ocio ha ocupado la mayor parte del tiempo, ha llegado el momento de prepararse con las mejores armas para un aterrizaje feliz con cinco claves de actuación que nos ayudarán a superar el tránsito de la etapa de sosiego al estrés diario", asegura.

1. Calendario de tareas

Reserva cinco minutos al día para elaborar un calendario de tareas: qué temas dejé pendientes, cuándo los haré, en qué orden. Organiza en las horas previas las acciones que te mantendrán ocupado de un día para otro.

Puedes escribir estas pautas en tu móvil y tenerlas siempre a mano con alarmas que te marquen los tiempos y eviten que caigan en el olvido.

2. Ponerse al día

Haz un par de llamadas de teléfono rápidas a algún compañero de trabajo y que te cuente novedades. Hay que evitar sorpresas laborales de última hora con esos problemas que han surgido, con los que no contábamos.

Cuanto más preparados estemos para afrontarlos, más feliz será nuestra integración. Tienes tiempo de preparar una estrategia de incorporación.

3. Planificar las próximas vacaciones

Planifica en familia cuándo serán vuestras próximas vacaciones y a qué lugar viajarás. Nos ayudará a recobrar la ilusión por la vuelta, pensar que este es un punto y seguido para las próximas vacaciones.

Pensar con la familia y amigos cuál será nuestro nuevo destino de descanso, el próximo fin de semana o puente, es un aliciente.

4. Fijarse metas

Proyecta objetivos positivos de tu incorporación como pensar en ese próximo ascenso laboral que pretendes, ese cambio de trabajo o encontrar el puesto que buscas.

Fíjate metas alcanzables a corto y medio plazo y objetivos cuantificables.

5. Cuidado personal

Fíjate metas de superación personal como aprender un nuevo idioma, formarte en nuevas materias, disfrutar más de la familia y los amigos.

Practica hábitos saludables de alimentación y practica deporte.