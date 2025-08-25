La BookToker de Albacete que inspira a leer a través de redes sociales: "Emociona ayudar a que alguien quiera leer"

Durante el confinamiento del COVID-19 , cuando las redes sociales se convirtieron en compañía y desahogo para millones de personas, África González abrió una cuenta en TikTok casi por casualidad. No tenía grandes expectativas ni pensaba en acumular seguidores.

Subía vídeos de forma esporádica, sin estrategia, hasta que un día descubrió que lo que realmente le apasionaba desde niña podía ser el centro de su contenido: los libros.

"Me di cuenta de que lo que me gustaba de verdad era hablar de lectura", recuerda. "No tenía amigas con quien comentar los libros, así que pensé: lo subo a internet y ya está. Aunque me escuche una sola persona".

La joven disfrutando de una de sus lecturas favoritas

Esa primera intención, sencilla y sincera, se ha convertido en la semilla de una pequeña comunidad que hoy reúne a miles de lectores en torno a sus recomendaciones, reseñas y hasta bromas literarias.

África insiste en que no se obsesiona con los números. "Yo sigo pensando que mis vídeos los ven 10 o 20 personas", confiesa. Sin embargo, el impacto real va mucho más allá.

Buena recompensa

Cada cierto tiempo recibe mensajes que la emocionan hasta las lágrimas: madres agradecidas porque sus hijas vuelven a leer gracias a sus vídeos, jóvenes que retoman el hábito tras años de abandono o seguidores que le envían regalos como señal de gratitud.

"Hace poco una chica me regaló unos marcapáginas con una nota preciosa", cuenta. "Me decía que había recuperado la ilusión por leer gracias a que yo no paraba de recomendar una saga, que para mí es muy especial".

Estantería de África con algunos libros

Ese tipo de testimonios son los que le dan sentido a su proyecto, más allá de la viralidad. Y es que sus redes sociales funcionan como club de lectura digital en el que cualquiera pueda sumarse a comentar, recordar o simplemente compartir la emoción por una historia.

Redes conectadas

"En Instagram la gente es más activa: te hablan, te recomiendan, te preguntan. Yo lo veo como un espacio para opinar sobre libros entre todos, sin pretensiones", explica refiriéndose a la comunidad que ha establecido con los usuarios.

En un mundo digital lleno de filtros y guiones, África ha decidido mantenerse fiel a la espontaneidad. No tiene una programación fija ni un calendario de publicaciones: sube vídeos cuando termina un libro que le ha impactado, cuando descubre una edición o incluso cuando quiere compartir una simple ocurrencia.

Naturalidad

"No soy constante. Puedo pasar tres o cuatro días sin publicar nada y, de repente, terminar una novela que me ha encantado o que me ha parecido malísima, y enseguida grabo un vídeo", explica.

Esa naturalidad también se refleja en la forma en que habla de sus lecturas: sin guiones, sin tecnicismos, como si charlara con una amiga en una cafetería.

"No me gusta poner estrellas ni puntuaciones. Prefiero contar cómo lo he vivido yo: puede que un libro me parezca aburridísimo, pero a otra persona le pueda fascinar.

Siempre pienso que se le debe dar una oportunidad a un libro si te llama la atención aunque a mí no me haya convencido", expresa refiriéndose a que recibe comentarios donde solo se fían de su criterio y solo leen lo que África recomienda.

Gusto compartido

Su ritmo de lectura es tan cambiante como su agenda. Hay meses en los que puede devorar seis o siete libros, y otros en los que atraviesa lo que llama un "bloqueo lector", en los que apenas consigue leer unas páginas. En esos momentos, África recurre al humor: vídeos breves con audios virales o referencias a sagas populares que generan complicidad entre sus seguidores.

"Subí un vídeo con un chiste sobre la saga Alas de sangre, mi favorita, pensando que no lo entendería nadie, y resultó que tuve más de 100.000 visitas. Ahí te das cuenta de que hay toda una comunidad detrás, que comparte tus mismas obsesiones literarias".

Aunque por ahora combina la creación de contenido con su trabajo en una tienda y su colaboración en el conocido refugio de animales de Albacete, África no esconde su gran sueño: "Me encantaría tener una librería monísima, donde organizáramos clubes de lectura y meriendas. Un lugar donde leer fuera algo compartido y acogedor".

Sueño "medio" cumplido

De momento, sus redes sociales cumplen esa función: un rincón de encuentro en el que los libros son el hilo conductor. Un espacio donde jóvenes que quizá nunca se habían sentido atraídos por la lectura descubren que abrir una novela puede ser tan emocionante como cualquier otra actividad.

"Cuando alguien me dice que ha recuperado el hábito de leer porque yo hablé de un libro que me encanta, me emociona muchísimo", asegura. "Al final, eso es lo que más me motiva: saber que los libros siguen teniendo el poder de conectar a las personas".

La booktok disfrutando de una novela en la naturaleza

África representa a una generación que ha sabido transformar las redes sociales en algo más que entretenimiento fugaz. Su proyecto demuestra que TikTok o Instagram también puede ser un punto de encuentro cultural.

Con cada recomendación sincera, cada reseña improvisada o cada broma compartida, África va tejiendo una comunidad lectora que crece sin dejar de lado lo más importante: la pasión genuina por la lectura.