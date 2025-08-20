Así son los castillos en venta más sorprendentes de Castilla-La Mancha: uno de ellos solo cuesta 50.000 euros

La fantasía de vivir en una castillo, rodeado de historia y leyendas, puede hacerse realidad. En Castilla-La Mancha, tierra de batallas y de Don Quijote, varias fortalezas y propiedades históricas buscan un nuevo señor.

Comprar un castillo es una idea que para muchos les puede sonar a película o a un sueño inalcanzable. Sin embargo, en Castilla-La Mancha rica en patrimonio histórico y cultural existen varias opciones para quienes deseen convertirse en propietarios de una fortaleza.

Desde imponentes castillos con un pasado real hasta palacetes con encanto, el mercado inmobiliario ofrece joyas únicas para los amantes de la historia y la arquitectura.

Uno de los castillos más emblemáticos en venta en la región es el de Maqueda, en la provincia de Toledo. Esta fortaleza del siglo X, que en su día fue residencia de la reina Isabel la Católica, ha salido a subasta hasta en nueve ocasiones pero ninguna con éxito. Actualmente, su precio se sitúa en 3,2 millones de euros.

El castillo, que también fue cuartel de la Guardia Civil, cuenta con una rica historia que se remonta a la época romana y que ha sido testigo de importantes acontecimientos de la historia de España.

Vivir en época

En la provincia de Guadalajara, en la comarca del Señorío de Molina, se encuentra el Castillo de Establés. Esta fortaleza del siglo XV, que perteneció a los Duques de Medinaceli y posteriormente a la corona de Castilla en el reinado de los Reyes Católicos, está a la venta junto con un terreno de 5.000 metros cuadrados y varias casas para rehabilitar.

Castillo Maqueda Ministerio del Interior

Aunque el castillo fue restaurado en los años 70, su interior necesita una reforma, lo que ofrece a sus futuros dueños la posibilidad de adaptarlo a sus necesidades. Su entorno natural, en una de las zonas con concentración de sabinas y rica en fósiles, añade un valor extra a la propiedad.

Entre naturaleza

Por último, situado en la provincia de Cuenca está el castillo de Valhermoso de la Fuente. Construido en el siglo XIII por orden de la poderosa familia Alarcón. Este castillo-residencia señorial es el ejemplo de la arquitectura defensiva de la época.

Hoy en día se encuentra en un estado de ruina avanzado, todavía se puede apreciar su imponente torre del homenaje de planta cuadrada, que constituía el núcleo central de la fortaleza.

Castiilo Valhermoso de la Fuente Asociación Española de Amigos de los Castillos

Si quieres restaurar una fortaleza, esta es la oportunidad de acceder a un inmueble, ya que por 50.000 euros se puede adquirir. Con 15.000 metros cuadrados se puede hacer un castillo a gusto del comprador y vivir en plena naturaleza.

Oportunidades

En definitiva, Castilla-La Mancha se presenta como un territorio de oportunidades para aquellos que sueñan con poseer un pedazo de la historia de España.

Con una oferta variada y precios que se adaptan a diferentes presupuestos, la posibilidad de convertirse en el señor de un castillo está, para algunos afortunados, más cerca que nunca.