Estos son los 39 afortunados pueblos de Castilla-La Mancha donde también será festivo el lunes 18 de agosto

El pasado viernes 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen María, fue festivo nacional en toda España. En numerosas localidades de Castilla-La Mancha, como en el resto del país, miles de vecinos celebraron sus fiestas patronales en una jornada marcada por la tradición.

Pero la suerte no se acabará ahí para todos. En un total de 39 municipios de la región, también será fiesta este lunes 18 de agosto, lo que permitirá a sus habitantes disfrutar de un puente de cuatro días seguidos.

En algunos casos, la racha de celebraciones será todavía más larga: en varias localidades de Cuenca, Guadalajara y Toledo también será festivo el martes 19, lo que alarga el puente hasta los cinco días.

Además, en Sayatón y Uceda, en la provincia de Guadalajara, el descanso comenzó antes, el jueves 14, lo que les ha permitido enlazar igualmente un puente de cuatro jornadas.

Estos son los municipios de Castilla-La Mancha donde el lunes 18 de agosto de 2025 será festivo local:

Albacete (2):

Salobre y Villarrobledo.

Ciudad Real (2):

San Carlos del Valle y Torre de Juan Abad.

Cuenca (11):

Cañamares, Navalón, Sotoca, Hontecillas, Moya, Portalrubio de Guadamejud, El Provencio (también el día 19), Rada de Haro, Tinajas, Villora y Vindel.

Guadalajara (15):

Alcocer, Alocén, Canales del Ducado, Castilnuevo, El Ordial, El Sotillo, Estriégana, Mazarete (también el día 19), Poveda de la Sierra (también el día 19), Sayatón, Selas, Tamajón (también el día 19), Tordelpalo, Torrecuadrada de Molina y Uceda.

Toledo (9):

Alameda de la Sagra (también el día 19), El Casar de Escalona, Cervera de los Montes, Erustes, Mazarambroz, Navalcán, Quismondo, Retamoso de la Jara y Valdeverdeja.

Eso sí, a partir de ahora el calendario laboral no volverá a dar un respiro hasta dentro de casi cuatro meses.

El 12 de octubre, día de la Hispanidad, caerá en domingo. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, en sábado. Por lo que no generarán puente.

Así, habrá que esperar al 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, que caerá en lunes y permitirá enlazar tres jornadas consecutivas de descanso.