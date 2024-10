Halloween terrorífico en uno de los castillos más famosos de Castilla-La Mancha: pasaje y cena por 30 euros

Una noche oscura, un grupo de amigos y un lugar encantado. Podríamos estar hablando de una película de miedo, pero lo cierto es que no lo es. Es la aterradora experiencia que ofrece el Castillo de Belmonte, en la provincia de Cuenca, pensada para aquellos que quieran disfrutar de un Halloween de lo más divertido.

"Varios años han pasado. Creíamos haber controlado el virus, pero no ha sido así. Nos acaba de llegar este comunicado: "¡Ayuda! Algo está muy mal. Nadie sabe qué está ocurriendo. El personal muestra síntomas extraños e indescriptibles. Creemos que algo oscuro ha sido liberado, algo que no podemos detener. Las puertas están cerradas y el miedo se filtra por cada rincón. No queda tiempo. ¡Te necesitamos! Adéntrate en nuestros oscuros pasillos y descubre que oculta este nuevo «Virus». Podrás impedir que se extienda", relatan los responsables del Castillo en su página web.

Este espectáculo de miedo, llamado "Virus II", tendrá lugar los días 1 y 2 de noviembre de 19.45 a 00.45 horas, por un precio de 17 euros. Gracias a los actores del grupo Post Mortem y la terrorífica ambientación, los visitantes pofrán pasar una noche única.

Grupos de 14 personas

Durante unos 45 minutos, el público -distribuido en grupos de 14 personas- irá discurriendo por las distintas zonas del castillo, donde tendrá desagradables encuentros. El asistente es un personaje más de la historia y tendrá que seguir las instrucciones que se le vayan indicando durante el recorrido, aunque bueno será no fiarse de nadie.

Además, para completar la experiencia, los visitantes podrán cenar en la cafetería del castillo por tan solo 13 euros. El menú, pensado para la ocasión, ofrece la posibilidad de elegir entre una hamburguesa o una brocheta de pollo con patatas y bebida.