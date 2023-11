Toledo y Ciudad Real, entre las ciudades donde se hace un mayor consumo responsable

Ciudad Real y Toledo se encuentran entre las ciudades de menos de 200.000 habitantes con mayor consumo responsable, una clasificación que analiza los hábitos sociales y la sensibilidad por la sostenibilidad que han diseñado plataformas de economía colaborativa. En un contexto de proliferación de plataformas colaborativas y de consumo responsable, BlaBlaCar, Milanuncios y Too Good To Go se han unido para analizar los datos de sus más de 29,1 millones de usuarios y cuáles son las ciudades de España que más apuestan por la economía circular.

Este estudio ha tenido en cuenta la variable de asientos ofrecidos en BlaBlaCar, los nuevos anuncios publicados en Milanuncios y los paquetes de comida salvados en Too Good To Go con respecto a la población de cada ciudad, lo que ha permitido redactar una clasificación en la que Granada se posiciona como la ciudad española con mayor consumo responsable.

Las tres compañías han analizado sus cifras de uso durante el 2022 en las ciudades españolas para establecer dos clasificaciones según el nivel de población, de más de 200.000 habitantes y entre 50.000 y 200.000 habitantes.

Lista de ciudades

Tras realizar un análisis de 143 ciudades españolas, Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba se posicionan como líderes seguidas de Valencia y Pamplona, que ocupan el quinto y sexto lugar.

Estos datos contrastan con la posición de las dos grandes urbes españolas, Madrid y Barcelona, que obtienen el puesto 15 y 11 respectivamente.

Por su parte, en la clasificación de las urbes españolas con menos de 200.000 habitantes, destaca Jaén, que es la mejor posicionada de su categoría, seguida Salamanca, Cáceres, Mérida, Ciudad Real o Toledo.

Según la encuesta del CIS publicada el pasado año, 12 de los 20 principales problemas que preocupaban a los españoles estaban directamente relacionados con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La economía colaborativa ha ganado adeptos en los últimos años y, de hecho, entre las principales motivaciones de los usuarios a la hora de decantarse por el uso de este tipo de plataformas destacan la capacidad de ahorro y la sostenibilidad. "Un 80 % de los usuarios afirma haber comprado alguna vez un producto en el mercado de segunda mano, y el 70 % del total lo consideran como una alternativa sostenible", ha apuntado el portavoz de Milanuncios, Íñigo Vallejo.

Sigue los temas que te interesan