El éxito del pescadero de Ciudad Real que arrasa en redes: "Me piden pescado de toda España"

"Menudo pescado tenemos hoy, buenísimo". Así empieza muchos de sus vídeos Manuel Huete, el pescadero más famoso de la provincia de Ciudad Real. Desde su negocio en Argamasilla de Calatrava ha conquistado a miles de españoles mostrando sus productos, dando consejos y aportando recetas de cocina en redes sociales.

Aunque cuando hablamos de 'influencers' solo pensamos en jóvenes relacionados con la moda, el deporte o los videojuegos, Manuel ha demostrado que filetear una merluza o limpiar unos boquerones también puede convertirse en un contenido viral en internet.

Con más de 23.000 seguidores en Facebook y 18.500 en Tik Tok, se ha convertido en el pescadero de culto de muchos españoles, que quieren comprar sus productos y que siguen a rajatabla sus consejos culinarios. Por ello, Huete ha contado a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM cuál es la clave de su éxito.

Pregunta. ¿Quién es Manuel Huete?

Respuesta. Soy un hombre de 47 años que tiene una pescadería desde el 1995. Siempre me he dedicado a esto porque me viene de familia, desde mis bisabuelos. Mis antepasados maternos son la raíz de la pescadería y eran de un pueblecito de Jaén, de Martos. Mis abuelos se vinieron a Ciudad Real y pusieron una pescadería en Puertollano. Después, abrieron más pescaderías y a mi madre le tocó trabajar en la de Argamasilla de Calatrava.

Con 17 años era un chaval inquieto y decidí irme voluntario al Ejército. Cuando lo terminé, llegué a mi casa y propuse a mis padres montar una empresa. Mi padre dijo que no y mi madre, para que no me volviese a ir, me dijo que sí, que fuese al mercado al día siguiente. Así hasta hoy.

P. ¿Cómo surge la idea de empezar a subir vídeos a redes sociales?

R. Yo estuve trabajando en el mercado de Puertollano durante 21 años. Entre con una familia con la que hicimos un acuerdo para quedarme con el negocio a cambio de trabajar con ellos y aprender sin cobrar. Mis clientes eran muy mayores y cuando murieron, la clientela no se regeneraba. Por eso decidí salirme del mercado y reinventarme.

Pasé por otras pescaderías y en 2017 decidí hacer la competencia a los supermercados y empecé por mi cuenta en mi pueblo, Argamasilla de Calatrava. Instalé un modelo de venta 'low cost' en el que la gente se llevase más cantidad de género a menos precio y para publicitarlo lo llevé a las redes sociales.

Comencé con Facebook y empecé a tener popularidad. Sin embargo, yo no quería llegar a nivel nacional, porque las redes son beneficiosas, pero también muy crueles. A mí me daba igual que me insultasen, pero no quería que se metiesen con el negocio. Por eso, al principio, cuando un vídeo empezaba a destacar lo borraba. Solo quería que llegase a mi entorno porque era lo que podía controlar.

P. ¿Cuándo abriste más tu público?

R. Cuando llegó la pandemia. Las ventas en la pescadería se dispararon y también los servicios a domicilio en otros pueblos. Incluso, tuve que contratar más personal. A la vez, mis seguidores en Facebook continuaron creciendo y creciendo. Cuando me avisaron de Tik Tok, me abrí una cuenta, subí algunos vídeos y de un día para otro me encontré con más de 1.000 seguidores.

Cuando pasó la pandemia los servicios online bajaron y había que volver a reinventarse. Ahí vi que podía empezar a monetizar Facebook porque estaba cerca de conseguirlo. Opté por seguir adelante y hacer vídeos cortos arreglando pescado para Facebook y Tik Tok. Desde entonces subo un vídeo diario, donde la gente ve lo que tengo y va a la tienda o me lo encarga por teléfono. Uno de los vídeos que subí se viralizó y alcanzó cinco millones de visualizaciones, lo que hizo que se multiplicaran los seguidores.

P. Has hablado de crueldad en redes. ¿Cómo llevas ahora el tema de los 'haters'?

R. Hay dos tipos de espectadores: los de Facebook y los de Tik Tok. Por Facebook es algo más familiar, pero en Tik Tok se hace más sangre y son más crueles, aunque también llegas a más gente. Lo que la gente puede llegar a decir a una persona que no conocen es flipante y en Tik Tok lo tienen más fácil al esconderse tras el anonimato.

El tiempo me ha hecho darme cuenta de que no tengo que entrar en polémicas si hay algún comentario despectivo o alguna crítica. Creo que si fuese polémico ganaría seguidores, pero es que no me compensa porque prefiero estar a gusto y disfrutar con lo que hago.

P. ¿Qué vídeos son los que más le gustan a la gente?

R. A la gente lo que más le gusta es ver cómo arreglo es pescado y conocer los detalles y técnicas. A mí me gusta hacerlo y los seguidores son muy agradecidos. Me contacta gente de muchos sitios como Barcelona, Huesca, Portugal, Alemania, Brasil…

Facebook ya se monetiza. No te vas a hacer millonario, pero ganas dinero. Y, sobre todo, lo importante es la repercusión que se le da al negocio. Yo tengo muy claro que tan pronto estás arriba como abajo.

P. ¿Cuál es la clave del éxito?

R. Mantener una identidad propia. Yo no miro qué hacen los demás. Soy muy natural y no edito los vídeos mucho. Además, digo las cosas como me salen y no soy superficial. No escondo nada, no como otra gente que hace vídeos y no pone los precios de sus productos. Yo lo muestro todo tal y como es, de forma transparente.

P. Ahora, también subes vídeos de recetas. ¿Cómo surge la idea?

R. En la cocina soy autodidacta. Si a mí me dicen que les eche tomate a los macarrones, pues yo le echo tomate. En Tik Tok gustan más vídeos más técnicos, sobre cómo arreglar el pescado, pero en Facebook gustan mucho estos vídeos de recetas.

Son cosas fáciles, como por ejemplo la merluza con mahonesa que hice el otro día, pero hay que tener en cuenta que hay gente que no sabe cocinar nada. Yo en la pescadería siempre he asesorado sobre cómo cocinar los productos que vendo. La gente ve los vídeos y compra los mismos ingredientes que yo uso.

P. ¿Qué próximos proyectos tienes en mente?

R. Los vídeos han hecho que gente de todos sitios quiera mi pescado. Me llaman de Huesca, Zaragoza, Barcelona, Madrid… Es extraño porque hay muchas pescaderías en todas las ciudades, pero como ven lo que subo quieren mis productos. Por ello, estamos organizándolo todo para empezar en estos días a mandar pescado por todo el país.

