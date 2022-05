José Luis Losa, que ha sido hallado muerto, fue dado de alta por su psiquiatra recientemente

José Luis Losa, el carismático pintor de brocha gorda albaceteño que en 2016 fue finalista de MasterChef (TVE) y que en 2017 ganó Supervivientes (Telecinco), fue encontrado sin vida este sábado en su casa de Munera (Albacete), una noticia que ha conmocionado a millones de españoles que se encariñaron de él durante sus apariciones televisivas gracias a su nobleza, sentido del humor y buen carácter.

Aunque las causas de la muerte todavía no han sido confirmadas, las primeras hipótesis apuntan al suicidio debido a las circunstancias que rodean el fallecimiento y a que José Luis atravesaba por un momento vital muy complicado después del repentino fallecimiento de su mujer, Inma Simarro, el pasado mes de febrero a causa de un infarto.

Losa, hace pocas semanas, fue entrevistado en el plató de Sálvame y reconoció públicamente que se encontraba "muy mal" a consecuencia de la muerte de su esposa, con la que tenía dos hijos mayores de edad que ahora han quedado huérfanos. "Es una cosa que jamás te lo esperas y que no pensamos ninguna persona", contó a Jorge Javier Vázquez y Adela González, los presentadores del espacio.

palabras sin importancia en su visita a Sálvame.. DEP José Luis pic.twitter.com/MYgd4r7mcU — Señorín 🌴 (@Senorin_) May 7, 2022

Cuando la periodista se refirió a la importancia de visibilizar la salud mental, el albaceteño aseguró: "Estoy yendo a psicólogos y a psiquiatras. De hecho, la psiquiatra que me está mirando el otro día me dijo que me daba el alta porque me veía perfectamente". Unas palabras que ahora han adquirido un dramático significado y tras las que Losa se encogió de hombros mostrando cierta resignación.

Miles de usuarios de las redes sociales han mostrado su conmoción por la muerte del ganador de Supervivientes en 2017, edición en la que compartió aventura con Alba Carrillo, Laura Matamoros o Iván González, que ayer entró en Sábado Deluxe para recordar lo buena persona y recordar de manera enigmática que "ya tuvo intentos anteriormente". Muchos de ellos han exigido también más recursos públicos para cuidar la salud mental de los ciudadanos.

Carrillo, en Instagram, ha compartido una fotografía en la que aparece abrazada a José Luis, al que ha dedicado unas bonitas palabras: "Las personas de apariencia más fuerte son, muchas veces, vulnerables de corazón. Ojalá nos enseñaran desde pequeños, junto con matemáticas y literatura, a gestionar las emociones y sanar las heridas del alma. Y nos dieran nociones para detectar las alarmas que emite el que sufre y poder ayudarle. Ojalá la vida no doliera, a veces, tanto y se hiciera carga insoportable. Ojalá clases para corazones rotos y desesperanza. Descansa en paz".

La cuenta oficial de MasterChef en Twitter ha publicado un mensaje de condolencias tras el fallecimiento del concursante albaceteño de la cuarta edición del concurso de cocina de la televisión pública, al igual que han hecho otros rostros conocidos de la televisión como, por ejemplo, el colaborador Miguel Frigenti, que ha escrito: "Qué tristeza".

