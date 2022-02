A Sandrina, la coplera del desmayo televisivo, le vuelven a fallar las fuerzas una vez más

Mientras que este sábado noche se celebraba la ceremonia de entrega de los Premios Goya, los más importantes del cine español, en Castilla-La Mancha se estaba desarrollando otra gala que también había generado expectación: la final de 'A Tu Vera', el concurso de coplas de la televisión pública castellano-manchega. En ese plató de Toledo, desde donde se emite en directo el programa, la gran incógnita era saber si reaparecería Sandrina, la concursante que la semana anterior sufrió un comentado vahído durante su actuación.

El vídeo de Sandrina, natural de Madrigueras (Albacete), echándose al suelo después de haberse confundido con la letra y haber perdido el hilo de la copla con la que se estaba jugando el pase a la final de 'A Tu Vera' se hicieron rápidamente virales en toda España. Para que ese momento televisivo corriese como la pólvora a través de las redes sociales también ayudó, y mucho, que la coplera se recuperase instantáneamente al grito de "mama, que estoy bien" cuando comprobó presa de la angustia que su progenitora, que se encontraba entre el público, había caído también desmayada al ver lo que le estaba ocurriendo a su hija.

Mientras tanto, el pianista seguía tocando y Alicia Senovilla, la presentadora del programa, tuvo que aparecer en pantalla escondiendo una lata de refresco con un abanico para poner precipitadamente punto final al programa, mientras que se escuchaban gritos de fondo.

No hubo reaparición

Una semana después de todo aquello, la gran final de 'A Tu Vera' arrancaba a la espera de conocer el nombre del quinto y último finalista, sin saber si Sandrina reaparecería para repetir su duelo de semifinales con Jonathan o si sería este último el que obtuviese su plaza por incomparecencia de la albaceteña.

Finalmente, Alicia Senovilla, con gesto serio, se dirigió a los espectadores para informarles de la resolución del caso: "Tras lo ocurrido durante toda esta semana, Sandrina nos ha comunicado que no se encuentra con fuerzas para continuar y ha decidido no presentarse a la valoración de su reto final".

En ese momento, el público presente en plató, entre el que se encontraban los familiares y a amigos de los concursantes, rompieron en aplausos e incluso se pudo escuchar algún grito de júbilo, evidenciando que Sandrina no se había ganado precisamente su cariño en galas anteriores. "Un momento, un momento", tuvo que pedir la presentadora para confirmar lo que ya todos habían entendido: "Por lo tanto, Sandrina abandona el concurso".

"¡Viva España!"

Posteriormente, Senovilla comunicó a Jonathan que se convertía automáticamente en finalista de 'A tu vera' y los cinco concursantes que optarían a la victoria hicieron una piña, se abrazaron y saltaron. "Ya estoy alegremente alegre. Estoy contento. ¡Viva España!", dijo el que fuera último rival de Sandrina en el programa.

Desde Castilla-La Mancha Media (CMMedia), la televisión pública castellano-manchega, sacaron toda su artillería para traducir en audiencia el fenómeno Sandrina y en la previa de la final del concurso de copla hicieron público el castin de la albaceteña.

#ATuVera13 De pintora por encargo a cantante de copla. Así fue el casting de Sandrina en @atuveraOficial.



Esta noche a las 22:00 h conoceremos el final de la historia 💃 pic.twitter.com/yNcc4tlTei — Castilla-La Mancha Media (@CMM_es) February 12, 2022

Para ser seleccionada como concursante, una nerviosa Sandrina aseguraba: "Siempre me ha gustado el mundo de la copla. Me hacía yo mis trajes, bailaba, me ponía cualquier cosa como micrófono... Siempre me ha gustado este mundo. La copla es mi pasión, aunque yo soy pintora. Pinto retratos al óleo por encargo, bodegones... Mientras canto me pongo a pegar pincelás y ala".

Habrá que esperar a que Sandrina recupere las fuerzas para comprobar si vuelve a la televisión y en qué faceta lo hace, algo que muchos espectadores ya esperan debido a la gran popularidad que ha adquirido gracias a su naturalidad.

Sigue los temas que te interesan