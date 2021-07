La Guardia Civil de Albacete alerta sobre el fraude en el alquiler de viviendas vacacionales

La Guardia Civil de Albacete ha publicado en su cuenta de Twitter una alerta sobre el fraude en el alquiler de viviendas para vacaciones. Avisan de que en verano, ante el aumento de la demanda, también lo hacen los fraudes en los anuncios de alquileres por Internet.

Y para conocer las técnicas empleadas por los estafadores remiten a la página de la Oficina de Seguridad del Internauta, en la que detallan las formas de fraude y cómo detectarlas.

En #verano se multiplica la demanda de alquiler de viviendas 🏬 para #vacaciones y también lo hacen los #fraudes 😈 en los anuncios de alquileres por Internet. #NoPiques conoce las técnicas empleadas por los estafadores con la ayuda de @osiseguridad

➕👉https://t.co/LP1J7j4mFK pic.twitter.com/wkC1uIgxS4 — Guardia Civil Albacete (@guardiacivil_ab) July 22, 2021

Según la OSI, los estafadores se sirven de páginas webs especializadas en el alquiler de viviendas vacacionales, legales y fiables, como pueden ser Airbnb, Booking o HomeAway, para publicar ofertas de alquileres que resultan ser una trampa para los usuarios.

En algunas ocasiones, nuestro estafador, que suele residir habitualmente en países extranjeros, se sirve de un intermediario afincado en nuestro país para recibir y luego reenviarle el pago. Con esto, buscan dificultar las labores de identificación del verdadero estafador.

La trampa comienza con la creación de un anuncio falso, con fotografías robadas de otros anuncios de esta u otras webs y con una descripción y un precio muy atractivos. Este cebo tiene como objetivo atraer el interés de las potenciales víctimas y al mismo tiempo generar confianza.

Nosotros, como usuarios, solemos dejarnos llevar por la sensación de estar frente a un chollo y poder ser los primeros en hacernos con él. C

Días, semanas o meses más tarde, cuando tratemos de contactar con el anunciante, nuestros intentos serán en vano, ya que habrá desaparecido de la web y con él, nuestro dinero. En el peor de los casos habremos acabado en la dirección que aparecía en el anuncio para darnos cuenta de que no existe tal apartamento, ni forma de contactar con el anunciante.

¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de fraudes?

Desde la OSI, hanreunido algunos aspectos clave a tener en cuenta si queremos irnos de vacaciones:

1. ¡Ten cuidado con los chollos! Si encuentras anuncios muy atractivos y a un precio de escándalo, no te confíes. Muchos estafadores buscan atraer el interés de los usuarios por medio de fotos atrayentes, zonas muy demandadas o descripciones muy llamativas.

A pesar de esto, existen estafadores que tratan de equilibrar esta relación calidad/precio. Para ello, lo mejor es investigar cómo están los precios de mercado, compararlos con los de la oferta, y continuar con el resto de las recomendaciones.

2. Descripción con prisas. Si el anuncio publicado está mal redactado, tiene faltas ortográficas o se nota que ha sido escrito con prisas, es muy posible que nos encontremos ante una estafa. Es habitual que se utilicen traductores de texto automáticos que dejen los textos con erratas o mal redactados. Lo mismo puede aplicarse a las comunicaciones con el arrendador.

3. Problemas y más problemas. Alquilar una vivienda en verano no debería ser una carrera de obstáculos. ¿La persona de contacto no se encuentra en España y utiliza un intermediario? ¿El sistema de comunicación de la plataforma no funciona y prefiere por correo?

Es habitual que los anuncios fraudulentos solo muestren un correo electrónico y una vez recibidos los correos, los ciberdelincuentes contesten a los interesados desde otro email para dificultar el seguimiento en el caso de denuncia. En ocasiones, también incluyen un teléfono de contacto, pero este siempre se encuentra apagado o no hay respuesta.

4. Autenticidad del anunciante y del inmueble. Es muy importante comprobar la identidad del anunciante y de la titularidad y existencia del inmueble.

Debemos ser conscientes de que la documentación puede falsificarse, incluso hay casos donde los estafadores utilizan las propias fotocopias de los DNI de otras personas que han timado, usurpando su identidad. Pero también podemos emplear herramientas, como Google Street View para ver si nuestro apartamento de ensueño existe, o comprobar desde Google imágenes, si las fotos del anuncio se han empleado en otras webs o plataformas diferentes.

5. Métodos de pago poco fiables. Es posible que el anunciante nos pida un adelanto para la reserva del alojamiento. Aunque no es una señal de alarma, debemos tener mucho cuidado con el método de pago que utilicemos. Si nos propone un método de pago alternativo a la plataforma, podemos desconfiar.

¿Qué hacer si creemos haber sido víctimas de una estafa?

Si hemos sido víctimas de este tipo de estafa, lo más recomendable es que denunciemos la falsa oferta a los responsables de la plataforma a través de la cual hemos realizado el alquiler. Este tipo de sitios web suelen contar con un servicio de reclamación para ayudar a los usuarios a resolver dudas o para denunciar anuncios fraudulentos.

Por otro lado, es importante que recopilemos todas las pruebas que podamos de la estafa, y si disponemos de información sobre el anunciante, mejor. Después, deberemos poner el fraude en conocimiento de las autoridades pertinentes, como la Policía Nacional.

¿Conoces algún caso de fraude de este tipo? ¿Crees que existe alguna pauta más para reconocer fraudes? Comparte con el resto de los usuarios tu opinión y experiencias y mantente al día con las publicaciones de la OSI en materia de ciberseguridad para poder disfrutar de las ventajas de la tecnología.

